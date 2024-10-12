«Дождь не дождь, а мы выходим»: в Одессе прошла очередная акция «Гроші на ЗСУ!» (фоторепортаж)

«Дождь не дождь, а мы выходим!» – говорят неравнодушные одесситы, которые каждую субботу выходят под стены мэрии Одессы на Биржевой (ранее Думской) площади. Их цель – напомнить властьимущим: в дни войны очень неосмотрительно тратить миллионы из бюджета на сомнительные тендеры, ведь сегодня как никогда важно поддержать наших Защитников, а также что коррупция – это измена.

Одна из участниц сегодняшней акции подготовила небольшой фоторепортаж о том, как проходила акция сегодня:

Как сообщалось, в августе 2024 года исполнился год с начала еженедельной акции протеста у одесской мэрии. Ее инициировала известная волонтер, глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

Стоит отметить, что несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников пикета, все же определенных успехов им удалось достичь. И прекращать ежесубботнюю акцию они пока что не собираются, поскольку уверены: власть недостаточно делает для наших защитников.

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Фото Светланы Королевой