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“Дощ не дощ, а ми виходимо”: в Одесі пройшла чергова акція «Гроші на ЗСУ!» (фоторепортаж)

“Дощ не дощ, а ми виходимо”: в Одесі пройшла чергова акція «Гроші на ЗСУ!» (фоторепортаж)

Сьогоднішня субота, 12 жовтня 2024 року, незважаючи на дощову погоду в Одесі, не стала винятком для учасників традиційної акції протесту «Гроші на ЗСУ!».

«Дощ не дощ, а ми виходимо!» – кажуть небайдужі одесити, які щосуботи виходять під стіни мерії Одеси на Біржовій (раніше Думській) площі. Їхня мета – нагадати можновладцям: у дні війни дуже необачно витрачати мільйони з бюджету на сумнівні тендери, адже сьогодні як ніколи важливо підтримати наших Захисників, а також що корупція – це зрада.

Одна з учасниць акції підготувала невеликий фоторепортаж про те, як проходила акція сьогодні:

Акція протесту під мерією Одеси, 12 жовтня 2024-2

Акція протесту під мерією Одеси, 12 жовтня 2024-9

Акція протесту під мерією Одеси, 12 жовтня 2024-3

Акція протесту під мерією Одеси, 12 жовтня 2024-5

Акція протесту під мерією Одеси, 12 жовтня 2024-6

Акція протесту під мерією Одеси, 12 жовтня 2024-7

Акція протесту під мерією Одеси, 12 жовтня 2024-8

Як повідомлялося, у серпні 2024 року виповнився рік від початку щотижневої акції протесту у одеської мерії. Її ініціювала відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

Варто зазначити, що незважаючи на те, що чиновники тривалий час ігнорували учасників пікету, все ж таки певних успіхів їм вдалося досягти. І припиняти щосуботню акцію вони поки не збираються, оскільки впевнені: влада недостатньо робить для наших захисників.

Стаття на тему: Одеський фронт: як одесити домагаються від мерії виділяти допомогу ЗСУ.

Фото Світлани Корольової

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