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Судьи, которые отобрали у Одессы дом Руссова, жалуются на мэра Труханова

Судьи, которые отобрали у Одессы дом Руссова, жалуются на мэра Труханова

Судьи Юго-западного апелляционного хозяйственного суда пожаловались в Высший совет правосудия и Генпрокуратуру на председателя одесского горсовета Труханова. Говорят, он на них давит — ролики записывает. Об этом стало известно из публикации на сайте Судовой власти в Украине.

Судьям не понравились видеоролики Геннадия Труханова

В своей жалобе судьи пишут, что Геннадий Труханов в своих видеообращениях про рассмотрения дела дома Руссова манипулировал фактами, давил на судей, чтобы они приняли решение в его пользу, и публично обвинил суд в преступных действиях.

Поэтому судьи Юго-западного апелляционного хозяйственного суда просят Высший совет правосудия принять реальные меры для того, что обеспечить гарантированный Конституцией Украины принцип независимости судей. 

Они хотят, чтобы мэр Одессы не допускал больше поведения, которое может быть расценено как влияние и вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

На Труханова пожаловались Генпрокурору из-за дома Руссова

Заодно пожаловались судьи на Геннадия Труханова и Генеральному прокурору. Пишут,  его ведомство должно дать правовую квалификацию действиям председателя Одесского городского совета по ст.376 УК Украины.

Ст. 376 УК Украины — “Вмешательство в деятельность судебных органов”. Наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тысяч до 68 тысяч гривен). Или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала что дом Руссова больше не принадлежит Одессе и кому досталось самое красивое здание города.

Еще мы сообщали, что фирмы, связанных с беглым застройщиком Тарпаном, хотят присвоить дом Руссова, отреставрированный за счет городского бюджета.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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