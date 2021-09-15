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В Одессе ударными темпами строят объездную дорогу в порт

В Одессе ударными темпами строят объездную дорогу в порт

От Объездной дороги к Одесскому порту строят дорогу­­. Ее ценность в том, что она разгрузит городские улицы от большегрузного транспорта. Закончить проект должны к концу 2022 года.

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Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству основания новой дороги и ее укреплению с помощью геотекстиля. Также продолжаются подготовительные работы к строительству эстакады длиной в 565 метров, которая присоединится к уже существующей эстакаде.

Будущая магистраль получит статус дороги государственного значения и соединит Объездную дорогу города Одессы с Одесским морским торговым портом. Ее протяженность должна быть 5,4 километра; ширина проезжей части — 8 метров, а с учетом обочин — 12 метров. Покрытие сделают из монолитного цементобетона. Также должны построить площадку для отстоя большегрузного автотранспорта вместимостью до 300 машин, две площадки взвешивания в движении для контроля весовых норм.

Предположительно, интенсивность движения по Объезд­ной составит 2750 грузовых автомобилей в сутки.

Фото: Думская

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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