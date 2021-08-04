Дорога раздора: каким будет проект объездной в обход Сухого Лимана

Замысел проложить семикилометровую дорогу в обход села Сухой Лиман, расположенного в Таировской ОТГ, рядом с Одессой, появился достаточно давно. Идея, безусловно, хорошая. Ведь село десятилетиями страдает от бесконечного потока фур, следующих в порт Черноморска.

Служба автомобильных дорог в Одесской области (САД) даже частично воплотила проект в жизнь, а недавно его откорректировала. Но в территориальной громаде внезапно выступили против и предложили свое решение.

Проект-долгострой

Проект будущей дороги появился еще в начале нулевых. Объездная должна соединить трассы государственного значения М-28 «Одесса — Южный» и М-27 «Одесса — Черноморск». Это улучшит транспортную развязку, усилит грузооборот, оживит транзитное и местное автосообщение. А в Сухом Лимане прекратится разрушение домов и улиц от перегруза бесконечным потоком фур, улучшится экологическая обстановка.

Проект был разработан 15 лет назад. Его реализацию разбили на четыре этапа: строительство трех участков трассы и транспортной развязки. В 2007-м дорогу даже начали строить, но в 2010-м из-за отсутствия финансирования работы прекратились.

За это время территория, по которой должна была быть проложена трасса, ушла в частные руки.Сейчас земли сельхозназначения распаеваны, к тому же на пути дороги находятся заправка и рынок.

Земельный вопрос

В феврале этого года проект решили реанимировать. Причем пересечение новой магистрали с Черноморской трассой недалеко от Таировского кладбища хотят сделать многоуровневым.

Но основной вопрос, который надо решить, — земля. Ее для строительства новой дороги, по проекту САД, нужно 43,6 гектара. Причем 27 из них находятся в частной или государственной собственности и уже используются. Таким образом, часть земли нужно отчуждать ради общественных нужд, а часть — выкупать.

Дорожники надеются, что поможет Одесская облгосадминистрация и новая госадминистрация Одесского района. Тем не менее при самом идеальном раскладе строительство дороги могут возобновить лишь в 2023-2025 годах.

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Вариант Таировской ОТГ

Вместе с тем руководство Таировской ОТГ выступило против строительства. По мнению секретаря Таировского поселкового совета Александра Орлова, возобновление работ идет вразрез с интересами громады. Чиновник считает, что на выкуп земли у частников дорожники заложили смехотворные суммы, которые не соответствуют рыночным ценам.

Тогда громада предложила свой проект дороги — с учетом сложившейся ситуации. В частности, предлагается проложить трассу немного дальше — по неиспользуемым землям института имени Таирова вдоль лесопосадки. В этом случае не будет необходимости выкупать коммерческую недвижимость. Причем земля под выкуп будет стоить меньше — 4,4 миллиона гривен вместо почти семи миллионов по проекту САД.

Дорожники против

Но все же предложения ОТГ дорожники отклонили.

Формальными причинами отказа стали удорожание общей стоимости строительства, увеличение протяженности дороги и затрат на ее эксплуатационное содержание. Также существенным минусом проекта, предложенного громадой, в САД считают появление перекрестка с радиусом 90 градусов на пересечении новой дороги и трассы М-27.

К тому же, по расчетам, затянутся сроки строительства — на год. Дорожники уверены, что смогут договориться о выкупе земли с десятками собственников земельных участков Авангардовской и Таировской ОТГ за 24 месяца, а по проекту ОТГ на это якобы понадобится аж 36 месяцев.

Еще одним недостатком проекта ОТГ в САД считают необходимость произвести вырубку зеленых насаждений лесопосадки (хотя громада предлагает проложить дорогу вдоль нее, а не вместо нее) и семи гектаров виноградников.

Проект опять заморозят?

По мнению Александра Орлова, в Автодоре вообще не заинтересованы в реальном появлении дороги, а лишь имитируют процесс бурной деятельности. Мнение громад, по чьим землям пройдет новая трасса, не учитывают, объясняя это государственными интересами.

С ним согласен и депутат Таировской ОТГ Андрей Сафроненков.

— Появление дороги, как видим ее мы, даст возможность развиваться придорожной инфраструктуре и принесет налоги в бюджет ОТГ, — считает Сафроненков. — То, что якобы собираются строить, не что иное, как попытка освоить бюджетные деньги. Думаю, проектирование будет сделано, а с учетом нереальности указанных цифр проект встанет опять лет на 15 — как и прошлый.

Кстати, Таировская ОТГ — не единственная, где возникла конфликтная ситуация с Автодором. В Красносельской громаде, через чьи земли должен пройти новый участок одесской объездной дороги, также не согласны с дорожниками, предложившими проложить ее вдоль Куяльницкого лимана. По мнению экологов и жителей ОТГ, это не только навредит уникальному водоему, но и может привести к его исчезновению.

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