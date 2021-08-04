Новости Одессы и Одесской области

Дорога раздора: каким будет проект объездной в обход Сухого Лимана

Дорога раздора: каким будет проект объездной в обход Сухого Лимана

Замысел проложить семикилометровую дорогу в обход села Сухой Лиман, расположенного в Таировской ОТГ, рядом с Одессой, появился достаточно давно. Идея, безусловно, хорошая. Ведь село десятилетиями страдает от бесконечного потока фур, следующих в порт Черноморска.

Служба автомобильных дорог в Одесской области (САД) даже частично воплотила проект в жизнь, а недавно его откорректировала. Но в территориальной громаде внезапно выступили против и предложили свое решение.

Проект-долгострой

Проект будущей дороги появился еще в начале нулевых. Объездная должна соединить трассы государственного значения М-28 «Одесса — Южный» и М-27 «Одесса — Черноморск». Это улучшит транспортную развязку, усилит грузооборот, оживит транзитное и местное автосообщение. А в Сухом Лимане прекратится разрушение домов и улиц от перегруза бесконечным потоком фур, улучшится экологическая обстановка.

Проект был разработан 15 лет назад. Его реализацию разбили на четыре этапа: строительство трех участков трассы и транспортной развязки. В 2007-м дорогу даже начали строить, но в 2010-м из-за отсутствия финансирования работы прекратились.

За это время территория, по которой должна была быть проложена трасса, ушла в частные руки.Сейчас земли сельхозназначения распаеваны, к тому же на пути дороги находятся заправка и рынок.

объездная Сухой Лиман

Земельный вопрос

В феврале этого года проект решили реанимировать. Причем пересечение новой магистрали с Черноморской трассой недалеко от Таировского кладбища хотят сделать многоуровневым.

Но основной вопрос, который надо решить, — земля. Ее для строительства новой дороги, по проекту САД, нужно 43,6 гектара. Причем 27 из них находятся в частной или государственной собственности и уже используются. Таким образом, часть земли нужно отчуждать ради общественных нужд, а часть — выкупать.

Дорожники надеются, что поможет Одесская облгосадминистрация и новая госадминистрация Одесского района. Тем не менее при самом идеальном раскладе строительство дороги могут возобновить лишь в 2023-2025 годах.

Ранее мы рассказывали о том, как идет строительство объездной дороги через Куяльницкий лиман.

Вариант Таировской ОТГ

Вместе с тем руководство Таировской ОТГ выступило против строительства. По мнению секретаря Таировского поселкового совета Александра Орлова, возобновление работ идет вразрез с интересами громады. Чиновник считает, что на выкуп земли у частников дорожники заложили смехотворные суммы, которые не соответствуют рыночным ценам.

Тогда громада предложила свой проект дороги — с учетом сложившейся ситуации. В частности, предлагается проложить трассу немного дальше — по неиспользуемым землям института имени Таирова вдоль лесопосадки. В этом случае не будет необходимости выкупать коммерческую недвижимость. Причем земля под выкуп будет стоить меньше — 4,4 миллиона гривен вместо почти семи миллионов по проекту САД.

Дорожники против

дорога Сухой Лиман

Но все же предложения ОТГ дорожники отклонили.

Формальными причинами отказа стали удорожание общей стоимости строительства, увеличение протяженности дороги и затрат на ее эксплуатационное содержание. Также существенным минусом проекта, предложенного громадой, в САД считают появление перекрестка с радиусом 90 градусов на пересечении новой дороги и трассы М-27.

К тому же, по расчетам, затянутся сроки строительства — на год. Дорожники уверены, что смогут договориться о выкупе земли с десятками собственников земельных участков Авангардовской и Таировской ОТГ за 24 месяца, а по проекту ОТГ на это якобы понадобится аж 36 месяцев.

Еще одним недостатком проекта ОТГ в САД считают необходимость произвести вырубку зеленых насаждений лесопосадки (хотя громада предлагает проложить дорогу вдоль нее, а не вместо нее) и семи гектаров виноградников.

Проект опять заморозят?

По мнению Александра Орлова, в Автодоре вообще не заинтересованы в реальном появлении дороги, а лишь имитируют процесс бурной деятельности. Мнение громад, по чьим землям пройдет новая трасса, не учитывают, объясняя это государственными интересами.

С ним согласен и депутат Таировской ОТГ Андрей Сафроненков.

— Появление дороги, как видим ее мы, даст возможность развиваться придорожной инфраструктуре и принесет налоги в бюджет ОТГ, — считает Сафроненков. — То, что якобы собираются строить, не что иное, как попытка освоить бюджетные деньги. Думаю, проектирование будет сделано, а с учетом нереальности указанных цифр проект встанет опять лет на 15 — как и прошлый.

Кстати, Таировская ОТГ — не единственная, где возникла конфликтная ситуация с Автодором. В Красносельской громаде, через чьи земли должен пройти новый участок одесской объездной дороги, также не согласны с дорожниками, предложившими проложить ее вдоль Куяльницкого лимана. По мнению экологов и жителей ОТГ, это не только навредит уникальному водоему, но и может привести к его исчезновению.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одесской области может появится мост через Днестровский лиман.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить