До нового года локдаун в Украине не введут, – источник

До Нового года полный локдаун в Украине вводить не будут.
Об этом сообщил источник «Страны» в Кабмине.
«Пока позиция у властей такая, что локдаун до нового года не введут», – цитирует источника издание.
По его словам, исключением может стать только «катастрофа по коронавирусу».
«Но пока концепция – до нового года не вводить, а дальше видно будет», – добавил источник.
Напомним, карантина выходного дня в Украине не будет. На выходные и в будни в стране, и в частности, в Одессе, будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил о неэффективности карантина выходного дня.
Фото: 24 канал