Новости Одессы и Одесской области

До нового года локдаун в Украине не введут, – источник

До нового года локдаун в Украине не введут, – источник

До Нового года полный локдаун в Украине вводить не будут.
Об этом сообщил источник «Страны» в Кабмине.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

«Пока позиция у властей такая, что локдаун до нового года не введут», – цитирует источника издание.

По его словам, исключением может стать только «катастрофа по коронавирусу».

«Но пока концепция – до нового года не вводить, а дальше видно будет», – добавил источник.

Напомним, карантина выходного дня в Украине не будет. На выходные и в будни в стране, и в частности, в Одессе, будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил о неэффективности карантина выходного дня.

Фото: 24 канал

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить