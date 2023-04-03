Новости Одессы и Одесской области

До конца военного положения купить лекарства можно без рецепта

До конца военного положения купить лекарства можно без рецепта

С 1 апреля в Украине начал действовать электронный рецепт. Это вызвало у жителей страны много вопрос, а у некоторых даже панику. Люди ошибочно решили, что теперь без рецепта никаких лекарств не купить. Разъясняем ситуацию.

Как купить рецептурные лекарства без рецепта

Самое главное — до конца военного положения в Украине даже рецептурные лекарства можно купить без рецепта

Основание для этого — постановление Кабмина №542 от 7 мая 2022 года. Его никто не отменял и действовать оно будет до дня прекращения или отмены военного положения.

Поэтому достаточно назвать фармацевту в аптеке нужный преперат и он вам его продаст. Исключение составляют только очень токсичные и оказывающие влияние на психику препараты. 

Электронный рецепт — просто альтернатива рецепту бумажному 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что с 1 апреля перечень рецептурных препаратов не меняется, вводится только возможность получить их по электронному рецепту.

Опасения, что на все лекарства теперь нужен рецепт не имеют под собой реальных оснований.

«По факту единственное изменение состоит в том, что раньше отпуск этого лекарства происходил по бумажному рецепту, а теперь будет использоваться и электронный, что гораздо удобнее для всех – и врача, и пациента, и фармацевта», – пояснил глава Минздрава.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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