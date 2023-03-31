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Е-рецепт: жители Одессы выстраиваются в очереди перед аптеками, а Минздрав дал разъяснения

Е-рецепт: жители Одессы выстраиваются в очереди перед аптеками, а Минздрав дал разъяснения

С 1 апреля все рецептурные лекарства должны продаваться по Е-рецепту. Одесситы  в последний мартовский день стараются закупиться медикаментами без рецептов. Чиновники же из Министерства здравоохранения попытались успокоить украинцев.

Люди штурмуют аптеки

Ситуация парадоксальная, потому что лекарства, ради которых люди стоят в очередях, и сейчас рецептурные и должны отпускаться строго по рецепту, только бумажному. Но реальность такова, что сотрудники аптек продают рецептурные медикаменты без рецептов.

Почему украинцы решили, что с введение Е-рецепта ситуация изменится, и без визита к врачу нужное лекарство не получить, неясно.

Но факт остается фактом: несмотря на поздний вечер жители города выстроились в длинные очереди перед торговыми точка с медпрепаратами. Как говорят фармацевты, больше всего покупают Нимесил (обезбаливающее), Кардиомагнил (средство для профилактики проблем с сердцем) и… спирт.

очередь в аптеку очередь в аптеку очередь в аптеку

Разъяснение Минздрава 

В тоже время Минздрав Украины опубликовал разъяснение насчет Е-рецептов, чтобы успокоить людей. 

Там сказано, что с апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. То есть это не ограничение, а, наоборот, расширение возможностей для населения. По крайней мере, так говорят чиновники от медицины.

Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них требуется рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, можно по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта.

На какие лекарства нужен рецепт и почему

Означает ли это, что для приобретения всех лекарств нужен рецепт?

Нет, Минздрав не расширяет список рецептурных лекарств и не делает все лекарственные средства рецептурными. То есть все то лекарство, которое и раньше подлежало отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом.

Какое лекарство есть рецептурное?

Рецептурное лекарство – лекарственные средства, которые подлежат отпуску исключительно по назначению врача и назначаются на специальных рецептурных бланках.

Этот список может включать в себя:

  • антибиотики;
  • противосудорожные средства;
  • гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);
  • препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
  • некоторые антигельминтные препараты;
  • некоторые антигистаминные средства;
  • кроворазжижающие препараты;
  • антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
  • стероидные лекарственные средства;
  • некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

Какими бы привычными и безопасными ни казались эти лекарства, их применение несет повышенный риск. Неправильное употребление этого лекарства может вызвать серьезные побочные эффекты, вызвать зависимость или нести риск злоупотребления.

Также к таким лекарственным средствам относятся лекарства, прием которых предусматривает регулярный мониторинг показателей состояния здоровья пациента и коррекцию плана лечения.

Именно поэтому назначать их должен только врач. Ведь только медицинский работник может подобрать корректное действующее вещество, дозировку и продолжительность приема лекарств, которые являются безопасными и эффективными именно для вас, и предотвращать возможные негативные последствия.

Как узнать, является ли лекарство рецептурным?

Для этого достаточно проверить инструкцию лекарственного средства. Инструкции всех без исключения лекарственных средств содержат исчерпывающую информацию о медицинском применении лекарственного средства и его категории (условиях) отпуска.

Найти инструкцию нужного препарата вы можете, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Для этого необходимо:

  • В поисковой строке ввести название лекарственного средства или его международное непатентованное название (другими словами – действующее вещество).
  • Открыть регистрационное удостоверение соответствующего лекарственного средства (крайняя левая колонка в таблице).
  • В профиле лекарственного средства найти строчку «Условия отпуска».
  • Если в инструкции указано «По рецепту», для отпуска такого лекарственного средства в аптеке требуется рецепт от врача.

Что делать, если я принимаю рецептурный враченный препарат на регулярной основе?

Безусловным преимуществом е-рецепта является то, что в отличие от бумажного рецепта вам не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт на лекарства. Это можно будет сделать дистанционно.

Повторный электронный рецепт на лекарства можно будет получить дистанционно, если ваше лечение длительное, у вас хроническое заболевание или если вам нужно продолжить курс лечения.

Для этого в системе обязательно должен быть зафиксирован диагноз и первое назначение вашего лечащего врача. Так назначения лекарства всегда будут доступны в вашем смартфоне.

Именно поэтому важно заранее проверить инструкцию лекарственных средств, которые вы употребляете, и в случае если они рецептурные – позаботиться о получении соответствующего рецепта у своего лечащего врача в апреле для того, чтобы удобно и беспрепятственно приобрести лекарства в аптеке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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