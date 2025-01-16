Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В Молдове вступила в действие норма, обязывающая водителей иметь действующие сертификаты техосмотра транспорта во время въезда на территорию их государства. Такое требование ПДД утверждено Постановлением правительства Республики Молдовы.

Водителям, у которых нет этого документа, молдавские пограничники будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны.

Украинские пограничники призывают граждан учитывать эти изменения во время поездки в Молдову.

Напомним, сейчас путь до южных районов Одесской области частично проходит по территории Молдовы. Поэтому весь транспорт вынужден проходить таможенный и пограничный контроль.

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