Про це повідомили у прес-службі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У Молдові набула чинності норма, яка зобов’язує водіїв мати діючі сертифікати технічного огляду транспорту під час в’їзду на територію їхньої держави. Така вимога ПДР затверджена Постановою уряду Республіки Молдова.

Водіям, які не мають цього документа, молдовські прикордонники відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

Українські прикордонники закликають громадян враховувати ці зміни під час поїздки до Молдови.

Нагадаємо, зараз шлях до південних районів Одеської області частково проходить територією Молдови. Тому весь транспорт змушений проходити митний та прикордонний контроль.

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