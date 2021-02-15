Новости Одессы и Одесской области

В Одессе откроют дополнительные классы дистанционного обучения

В Одессе откроют дополнительные классы дистанционного обучения

В Одессе планируют увеличить количество классов в муниципальной школе дистанционного обучения.

Об этом сообщила сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Так, с 1 сентября 2020 года в городе впервые открыли муниципальную школу с дистанционной формой обучения. Здесь организовали 21 класс, где на начало учебного года занимались 392 ученика, а на данный момент – уже 500 детей.

«К сожалению, сейчас нет возможности принимать в дистанционные классы тех, кто этого захочет, так как количество педагогов, которые там работают, у нас исчерпано», – рассказала Буйневич.

В классы с дистанционной формой обучения принимали всех желающих, но в первую очередь детей с сопутствующими заболеваниями и высоким риском заражения коронавирусом.

В будущем планируется открыть дополнительные классы: «Мы откроем столько классов, сколько будет необходимо в соответствии с заявками родителей», – пообещала чиновница.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что с 1 апреля 2021 года в одесских школах вводится новое меню для учащихся с первого по четвертый классы.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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