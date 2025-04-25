Об этом руководитель зоопарка рассказал на своей странице в Фейсбук.
“Между оконными рамами сидит большая змея», — такое сообщение получил вчера директор КУ „Одесский зоопарк“ Игорь Беляков от напуганной женщины из Корсунцев Красносельской громады.
Беременная женщина самостоятельно с незваной гостьей справиться не могла. Директор зоопарка сразу же выехал на помощь.
Оказалось, что это сарматский полоз, занесенный в Красную книгу Украины. Это вид неядовитых змей из семейства ужеобразных.
Напомним, Игорь Биляков в последние годы он неоднократно спасал одесситов и жителей окрестных населенных пунктов от чешуйчатых визитеров, которые у большинства людей вызывают панический страх.
Кстати, всех, к кому вдруг наведается подобное создание, директор зоопарка просит не пугаться, не обижать гостью, а сфотографировать и позвонить по номеру: 068 1404539.
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На главном фото — директор Одесского зоопарка Игорь Беляков проводит лекцию о змеях