Дипломирование моряков в «Дии»: как работает онлайн услуга

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Напомним, летом 2023 года украинские моряки получили возможность подавать заявки на получение квалификационных документов онлайн благодаря новой услуге в «Дии». Теперь им не нужно посещать государственные учреждения и заполнять кучу бумаг.

В ведомстве утверждают, что такая система получения документов морякам в «Дии» позволила минимизировать коррупцию в этой среде.

Ранее, чтобы получить квалификацию, морякам приходилось посещать госорганы, собирать бумаги и платить взятки от $3000 до $8000. Реестр документов моряков находился в частных руках, а коррупционеры зарабатывали на этом около $150 млн год. Теперь это в прошлом.

Электронные услуги для моряков на портале «Дия» изменили подход к получению квалификационных документов для моряков.

«Подтвердить или повысить звание онлайн из любой точки мира. Даже те моряки, которые сейчас работают на судне за границей, могут воспользоваться сервисом. Для этого нужно подать заявление на портале, подписать его электронной подписью, подождать результатов рассмотрения и получить диплом или свидетельство специалиста», — говорится в сообщении Минцифры.

Также в «Дии» моряки могут записаться на квалификационный экзамен и выбрать, где хотят его сдать — в Украине или за границей. Все быстро и прозрачно, утверждают в министерстве.

На сегодняшний день через портал «Дия» моряки могут оформить следующие квалификационные документы:

дипломы и подтверждения капитана, старшего помощника капитана, вахтенного помощника капитана, радиооператора (общий/ограниченный), старшего механика, второго механика судов с главными двигателями любой мощности, вахтенного механика;

свидетельства специалиста по подготовке по расширенной программе для осуществления грузовых операций на нефтяных танкерах, на танкерах-газовозах, на танкерах-химовозах, а также свидетельство специалиста о прохождении начальной подготовки для осуществления грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах и на танкерах-газовозах.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что несмотря на Постановление, принятое на законодательном уровне, разрешающее морякам выезд на работу за границу, центры комплектования его игнорируют и не дают разрешение.