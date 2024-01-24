Дипломування моряків у “Дії”: як працює онлайн-послуга

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Нагадаємо, влітку 2023 року українські моряки отримали можливість подавати заявки на отримання кваліфікаційних документів онлайн завдяки новій послузі в Діі. Тепер їм не потрібно відвідувати державні установи та заповнювати купу паперів.

У відомстві стверджують, що така система отримання документів морякам у “Дії” дозволила мінімізувати корупцію в цьому середовищі.

Раніше, щоб здобути кваліфікацію, морякам доводилося відвідувати держоргани, збирати папери та платити хабарі від $3000 до $8000. Реєстр документів моряків був у приватних руках, а корупціонери заробляли на цьому близько $150 млн. рік. Тепер це у минулому.

Електронні послуги для моряків на порталі “Дія” змінили підхід до отримання кваліфікаційних документів для моряків.

” Підтвердити чи підвищити звання онлайн із будь-якої точки світу. Навіть ті моряки, які зараз працюють на судні за кордоном, можуть користуватися сервісом. Для цього треба подати заяву на порталі Дія, підписати її електронним підписом, зачекати результатів розгляду та отримати диплом чи свідоцтво фахівця.”, – йдеться у повідомленні. Мінцифри.

Також у “Дії” моряки можуть записатися на кваліфікаційний іспит та обрати, де хочуть його скласти — в Україні чи за кордоном. Все швидко та прозоро, стверджують у міністерстві.

На сьогоднішній день через портал «Дія» моряки можуть оформити такі кваліфікаційні документи:

дипломи та підтвердження капітана, старшого помічника капітана, вахтового помічника капітана, радіооператора (загальний/обмежений), старшого механіка, другого механіка судів з головними двигунами будь-якої потужності, вахтового механіка;

свідоцтва спеціаліста з підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на нафтових танкерах, на танкерах-газовозах, на танкерах-хімовозах, а також свідоцтво спеціаліста про проходження початкової підготовки для здійснення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах та на танкерах-газовозах.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що незважаючи на Постанову, прийняту на законодавчому рівні, що дозволяє морякам виїзд на роботу за кордон, центри комплектування її ігнорують і не дають дозволу.