Проект презентовали во время сессии горсовета как часть программы обновления городской инфраструктуры. Каждая из уборных будет иметь инклюзивный формат, современное инженерное оснащение и доступ для людей с инвалидностью. В рамках благоустройства запланировано снижение бордюров и обустройство входов для маломобильных групп населения.

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Из-за высокой стоимости оборудования депутаты подняли вопрос защиты от вандализма. В горсовете вспомнили предыдущие случаи повреждений городского имущества — в частности, лифта на Приморском бульваре, который часто выходил из строя из-за халатного отношения граждан. В связи с этим каждую уборную оборудуют видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный город». Кроме того, объекты будут патрулировать Нацполиция и Муниципальная стража.

Для поддержания технической исправности туалетов город планирует провести конкурс на обслуживание. В мэрии отметили комплексный подход к сохранению объектов — от регулярного инспектирования до охранного надзора. Одновременно власти рассчитывают и на ответственность жителей в обращении с новой инфраструктурой.Ранее мы сообщали, что возможность установки модульных туалетов обсуждали на заседании Совета безбарьерности