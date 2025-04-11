Об этом стало известно во время заседании постоянной комиссии горсовета по социальной политике и труду.

Председатель профильной комиссии Лилия Леонидова проинформировала депутатов, что подавала запрос о выделении средств на новый детский городок вместо снесенной инклюзивной площадки. Однако денег на новый детский городок в бюджете пока нет.

Не нашла бюджетная комиссия средств и на новые общественные туалеты.

«На сегодняшний день комиссия по бюджету не поддержала финансирование на эти два объекта, они рассматривают возможность», — говорит Лилия Леонидова.

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