Детский реабилитационный центр в Одессе стал фигурантом уголовного дела

Недавно сеть взбудоражила новость о том, что воспитаннице в Центре социально-психологической реабилитации для детей не вызвали скорую. Когда 14-летняя девочка пожаловалась на плохое самочувствие, сотрудники центра посчитали, что она симулирует и не поторопились оказать ей помощь.

Однако как выяснилось позже, воспитанница центра отравилась. Но даже когда девочке стало хуже, сотрудники детского учреждения продолжали игнорировать ее жалобы.

В итоге школьница позвонила матери, которая временно устроила ее в реабилитационный центр. Только после того, как женщина приехала, удалось отвезти пострадавшую в больницу.

Мать также обратилась в полицию. Там сочли ненадлежащим исполнением обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка действия сотрудников соцслужбы.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, по факту происшествия открыли уголовное производство. Обстоятельства продолжают выяснять.

Предварительно известно, что девочка намеренно выпила моющего средства, чтобы ее забрали из учреждения. По словам школьницы, над ней всячески издевались в реабилитационном центре.

Кстати, ранее мы уже писали о том, что Центр реабилитации славится жестоким обращением с воспитанниками. Его руководителя Ирину Дамаскину, которая также возглавляла городскую соцслужбу, постановили уволить. Однако пока, по некоторым данным, она официально находится на больничном.

Фото: fakty.ua