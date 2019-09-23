Эхо скандала: сотрудников одесской соцслужбы заподозрли в торговле детьми

Недавно Одессу всколыхнул вопиющий случай, произошедший в школе №26. Там, заявившись в учебное учреждение, чиновник горслужбы по делам детей забрал ученицу, 11-летнюю Валерию. История вызвала резонанс у общественности и докатилась до верхов. В ситуацию вмешался мэр Геннадий Труханов, распорядившись вернуть девочку в семью. А в горсовете после инцидента решили реорганизовать службу по делам детей и уволить руководителя.

Умоляла не забирать в приют

Девочку забрали посреди уроков, объяснив это тем, что так защищают ее права. Кто и как их нарушил, толком никто не сказал. Определили в спеццентр на улице Героев Крут, который, кстати, славится жестоким отношением к воспитанникам.

В школе начался переполох. Девочка кричала и плакала, умоляя не забирать ее в приют. А после того, как информация об инциденте просочилась в сеть, подключилась общественность. Случай среди горожан вызвал небывалый резонанс.

Тем более что, как выяснилось позже, ребенок жил в семье, где, кроме него, еще четверо детей. Мама умерла несколько лет назад, но есть отец, просто он вписан в документы только со слов матери.

Для того, чтобы подтвердить отцовство, нужно было сделать тест на ДНК, но на это не нашлось денег. В семье ждали, пока старшей сестре Леры исполнится 18 лет, после чего собирались оформить на нее опекунство. После инцидета неравнодушные горожане объявили сбор средств в помощь папе школьницы.

В ситуацию вмешался мэр Одессы Геннадий Труханов. Валерию поначалу временно устроили в семью друзей, а после вернули отцу. Выяснилось, что семья хоть и живет небогато, дети всегда накормлены и ухоженны, и все хорошо учатся. А Лера занимается в спортивной секции.

Требовала не допустить ДНК-экспертизы

В то же время инцидент в городской службе по делам детей насторожил депутатов муниципалитета. Особенно подозрительным показался некий запрос начальника службы в суд. Так, руководитель ведомства Ирина Дамаскина направила ходатайство с требованием не допускать проведения ДНК-экспертизы, которая могла бы подтвердить отцовство. Суд эту просьбу отклонил.

В мэрии вызвала вопрос заинтересованность органов опеки в том, чтобы под любым предлогом забрать ребенка из семьи. Как отметила депутат горсовета Анна Позднякова, в службе по делам детей всегда молниеносно реагируют, если из-за бюрократических проволочек возникают проблемы в относительно благополучных семьях.

Причем, как в последнем случае, часто превышают полномочия, забирая малышей по спонтанному желанию чиновников. Появились опасения, что могут подтвердиться слухи, которые давно ходят по городу, о том, якобы в одесской службе по делам детей продают малышей желающим их усыновить.

– Это наводит на мысль о том, что слухи о продаже детей на усыновление — вовсе не слухи, – заявила Анна Поздянкова. – Наверняка, потенциальные родители скорее готовы платить деньги за чистенького и ухоженного ребенка из хорошей семьи, чем за ребенка, с рождения живущего с родителями-алкоголиками.

Детей из неблагополучных семей не забирают годами

Как отметила депутат, в службе годами не забирают детей у алко- и наркозависимых. При этом малыши у таких родителей часто страдают, а то и вовсе могут погибнуть.

О свежем случае рассказала активистка Зоя Мельник. По ее словам, недавно в полицию сообщили о том, что пропал трехлетний ребенок. Его нашли у знакомых родителей, которые выпивали, не обращая внимания на малыша. Когда же соцслужбы приехали к родителям домой, то увидели что там нет ни газа, ни света, ни воды. У ребенка не было одежды и его даже нечем было покормить. Но в ведомстве решили оставить малыша в семье.

– По закону служба по делам детей могла изъять ребенка, увидев, что для него нет подходящих условий, что его отдают кому попало, но решила не изымать, – отметила Зоя Мельник. – И это уже не первый на моей практике подобный случай.

Проверят всех сотрудников

Инцидент в школе №26 заставил задуматься о необходимости поменять систему в службе по делам детей. Так, в горсовете решили ведомство реорганизовать. А первым делом снять с должности руководителя Ирину Дамаскину. В мэрии говорили, что ее уже уволили, однако, по некоторым данным, официально чиновница находится на больничном.

Деятельность сотрудников службы проверит прокуратура. При малейшем нарушении будут увольнять. Если же подтвердятся подозрения о продаже детей, накажут по всей строгости закона.

– Если все окажется правдой, это уже не будет вопросом увольнений и переназначений. Это уголовные дела и внушительные сроки для всех замешанных, – подчеркнула Анна Позднякова. – Хотелось бы, чтобы новое руководство сделало выводы, и служба по защите прав детей перестала быть бизнес-предприятием по торговле детскими жизнями.

Депутат направила в прокуратуру запрос с просьбой проверить деятельность Центра социально-психологической реабилитации, которым также руководила Ирина Дамаскина. Она отметила, что к этой структуре тоже есть много вопросов.

Так, Анна Позднякова вспомнила случай, когда в прошлом году вся Одесса переживала о судьбе двухлетней Тани, якобы найденной на рынке “Черемушки”. Тогда в полиции сообщили, что ребенок потерялся. Но, как рассказал позже отец, он устроил дочку в Центр социально-психологической реабилитации, так как мать попала в больницу, а больше ее не с кем было оставить. При этом мужчина привез все документы, попросив временной опеки над ребенком.

В свою очередь, Ирина Дамаскина тогда заявила, что не получала официальной информации от родителей девочки. А после выяснилось, что малышку хотели оформить в приют по упрощенной процедуре, притом что родители не собирались от нее отказываться, а просили присмотреть.

Яся Шиловская

Фото: Дарья Сидоровская, odessitua.com, farm8.static.flickr.com