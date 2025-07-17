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10 громад Одесской области присоединились к Всеукраинской программе ментального здоровья «Ты как?».

Одесская ОГА поддерживает реализацию программы и формирование доступных сервисов психологической поддержки на местах.

Стратегия развития и поддержка на местах

Недавно в областном органе власти консультанты Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» провели рабочую встречу с представителями десяти громад региона. Шесть из этих громад уже активно внедряют программу, а остальные — активно приобщаются к этому процессу. Во время встречи участники обсудили стратегию развития инициативы на местах и действенные инструменты для поддержки ментального здоровья в громадах.

Заместитель председателя Одесской ОГА Дмитрий Радулов отметил, что вопрос ментального здоровья должен быть в фокусе внимания каждой громады. Он подчеркнул, что в области уже сформирована команда специалистов, которые системно работают с людьми, говоря простым языком о сложных вещах и создавая доступные сервисы поддержки. Областная администрация, по его словам, и в дальнейшем будет поддерживать реализацию этой программы, поскольку она направлена на укрепление благополучия каждого человека.

В свою очередь, региональный координатор программы в Одесской области Анна Величко отметила, что вместе с громадами на местах формируются пространства, где каждый может быть собой. Она выразила уверенность, что национальная программа ментального здоровья будет эффективно реализовываться на местном уровне благодаря командной работе и поддержке областной власти.

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