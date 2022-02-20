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Спроси у доктора: как успокоить нервы без лекарств?

Спроси у доктора: как успокоить нервы без лекарств?

Сегодня на фоне слухов о широкомасштабной войне и пандемии мы часто испытываем стресс и начинаем пить успокоительные лекарства. Как правильно реагировать на информационный стресс, чтобы не навредить своему здоровью? Что советуют психологи?

Что такое стресс?

Рецепты

Всемирная организация здравоохранения назвала стресс «общемировой эпидемией» ХХІ века. Современные люди все время пребывают в состоянии тревожности. Стоит отметить, что переживать стресс — это нормальное явление, и, как считают специалисты, иногда он даже полезен. Кратковременный стресс вызывает физическую и умственную мобилизацию тела, добавляет энергии. Но если он затягивается, мы погружаемся в негативные эмоции, которые потом выливаются в панические атаки, неврозы, беспричинную тревогу, страх и депрессию. Особенно это проявляется на фоне мировых и политических событий, на которые мы не можем повлиять. Не последнюю роль играет и переизбыток негативных новостей. И у нас не всегда получается адекватно оценить то или иное событие, из-за чего начинаем «накручивать» себя. В голове все время вопросы: что делать и как дальше быть? Мысли о плохом «атакуют» и не дают возможности думать о чем-то хорошем и строить планы на будущее. И тогда у нас начинаются паника и стресс.

Болезни «от нервов»

Стресс может влиять не только на наше психологическое здоровье. Согласно исследованиям, на фоне продолжительного стресса нарушается работа сердечно-сосудистой системы, кроме того, могут возникнуть и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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Советы психологов

стресс успокойся

Если вы оказались заложником стресса и нервы влияют на ваш привычный ритм жизни: вы не можете спать, есть, волнуетесь за себя и близких, практически перестали выходить на улицу — стоит немедленно предпринять следующие шаги. Постарайтесь переключиться: пригласите близких на обед или ужин, гуляйте с детьми, внуками или друзьями, занимайтесь хозяйством. Также психологи советуют:

  • петь вслух или про себя любимые песни;
  • устраивать себе спортивную разминку;
  •  завести домашнего питомца, например, от стресса спасают рыбки.

Еда от стресса

Избавиться от депрессии и успокоить свою нервную систему можно и без таблеток. Есть продукты, которыми можно «заесть» стресс без какого-либо вреда для фигуры и организма:

  • ягоды и фрукты — в них есть антиоксиданты, которые помогают предотвратить старение и стресс;
  • темный шоколад — повышает настроение;
  • орехи — способствуют стабилизации уровня глюкозы в крови и снимают напряжение;
  • сельдерей — обеспечивает сытость и спокойствие;
  • жирная рыба — подпитка для нервной системы, снижает воспалительные процессы;
  • капуста — снимает симптомы стресса и выводит адреналин из крови;
  • оливковое масло — нормализует работу сосудов и сердца.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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