Новости Одессы и Одесской области

Дерзкое ограбление в Одесской области: проникли в жилье и отобрали все ценные вещи (фото, видео)

Дерзкое ограбление в Одесской области: проникли в жилье и отобрали все ценные вещи (фото, видео)

В Березовке в Одесской области двое мужчин проникли в жилье пожилой женщины и угрожая физической расправой, забрали у нее все деньги и ценные вещи. Через несколько дней правоохранители их разоблачили и задержали, об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Двое злоумышленников в масках в Березовке повредили замок на дверях в доме 74-летней жительницы города, проникли в жилье и, угрожая силой, забрали тысячу долларов США и пятнадцать тысяч гривен, золотые украшения.

ограбление

Следствие считает, что 24-х и 42-летний сообщники (последний неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений) знали, что женщина проживает сама. Кроме того, они выяснили места расположения камер внешнего видеонаблюдения на пути к ее дому. Впрочем, полицейские нашли и самих злоумышленников, и украденное.

грабеж

Мужчинам сообщили о подозрении в разбое, связанном с проникновением в жилье и угрозой применения насилия, которое опасно для жизни потерпевшей, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Одесской области обнаружили подпольный цех по изготовлению «липовой» бытовой химии.

Читайте также: в Одесской области назначили нового «старого» руководителя полиции.

Фото и видео: ГУНП в Одесской области

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить