Дерзкое ограбление в Одесской области: проникли в жилье и отобрали все ценные вещи (фото, видео)

В Березовке в Одесской области двое мужчин проникли в жилье пожилой женщины и угрожая физической расправой, забрали у нее все деньги и ценные вещи. Через несколько дней правоохранители их разоблачили и задержали, об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Двое злоумышленников в масках в Березовке повредили замок на дверях в доме 74-летней жительницы города, проникли в жилье и, угрожая силой, забрали тысячу долларов США и пятнадцать тысяч гривен, золотые украшения.

Следствие считает, что 24-х и 42-летний сообщники (последний неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений) знали, что женщина проживает сама. Кроме того, они выяснили места расположения камер внешнего видеонаблюдения на пути к ее дому. Впрочем, полицейские нашли и самих злоумышленников, и украденное.

Мужчинам сообщили о подозрении в разбое, связанном с проникновением в жилье и угрозой применения насилия, которое опасно для жизни потерпевшей, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Одесской области обнаружили подпольный цех по изготовлению «липовой» бытовой химии.

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Фото и видео: ГУНП в Одесской области