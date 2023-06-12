Зухвале пограбування на Одещині: проникли у житло і відібрали всі цінні речі (фото, відео)

В Березівці, що в Одеській області, двоє чоловіків проникли у житло літньої жінки і погрожуючи фізичної розправою, забрали у неї усі гроші та цінні речі. За кілька днів правоохоронці їх викрили та затримали, про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Двоє зловмисників у масках в Березівці пошкодили замок на дверях у будинок 74-річної мешканки міста, проникли в оселю та, погрожуючи силою, забрали тисячу доларів США та п’ятнадцять тисяч гривень, золоті прикраси.

Слідство вважає, що 24-х та 42-річний спільники (останній неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів) знали, що жінка проживає сама. Крім того, вони з’ясували місця розташування камер зовнішнього відеоспостереження на шляху до її будинку. Втім, поліцейські знайшли й самих фігурантів, й вкрадене.

Чоловікам повідомили про підозру у розбої, поєднаному з проникненням у житло та погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя потерпілої, скоєному за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Одещині виявили підпільних цех з виготовлення “липової” побутової хімії.

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Фото та відео: ГУНП в Одеській області.