В Одесской области назначили нового «старого» руководителя полиции (фото, видео)

8 июня 2023 в. и. о. руководителя Нацполиции Украины Иван Выгивский представил коллективу полковника Ивана Жука уже как постоянного начальника ГУНП Одесской области. Иван Жук до этого был временно исполняющим обязанности начальником полиции в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.
В. и. о. председателя Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Иван Выгивский провел совещание в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, где и представил нового руководителя полиции на Одесчине.
По согласованию с Министром внутренних дел и по моему приказу с сегодняшнего дня Иван Жук назначен начальником ГУНП в Одесской области. Думаю, за эти два месяца, которые он исполнял обязанности руководителя, вы поняли задачи, стоящие перед Национальной полицией, —
отметил Иван Выговский на совещании.
Полковник полиции Иван Жук с 7 апреля 2023 года временно исполнял обязанности руководителя полиции Одесской области.
Напомним, о назначении в. и. о. руководителя начальника полиции в Одесской области мы писали раньше.
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Фото и видео: ГУНП в Одесской области