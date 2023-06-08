В Одесской области назначили нового «старого» руководителя полиции (фото, видео)

В Одесской области проверили укрытия: треть оказалась или закрытыми, или непригодными — Одесская ОВА За три дня в Одессе и Одесской области проверили около двух тысяч укрытий, треть из которых оказались либо непригодными к использованию, либо совсем закрытыми. Об этом 7 июня 2023 рассказали в Одесской областной военной администрации (ОВА). ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области обнаружили сеть нарколабораторий Правоохранители разоблачили две нарколаборатории, организованные в частных домах на территории Подольского района Одесской области и Березанского района Николаевской области, которые производили психотропные вещества на миллионы гривен ежемесячно. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ