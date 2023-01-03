Новогодних фейерверков в Одессе не было: полиция все проверила

В Одесской полиции опровергли факт запуска фейерверков ночью 2 января с территории ресторана Reef. Такой ответ пресс-службы правоохранителей получило «Суспільне».
Ранее по местным Телеграм-каналам разошлось видео с запуском фейерверков в районе 10-й станции Фонтана. В видео указывалось на ресторан Reef.
В полиции отметили, что по факту обнаруженной информации был зарегистрирован рапорт и проведена проверка.
Персонал заведения и местные жители не слышали взрывов фейерверка.
Также в полиции обратили внимание, что распространенное видео не содержит даты и времени, а на номер 102 не поступало вызовов по салютам.
Напомним, на период действия военного положения в Украине запрещена продажа и использование пиротехнических средств.