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Новогодних фейерверков в Одессе не было: полиция все проверила

Новогодних фейерверков в Одессе не было: полиция все проверила

В Одесской полиции опровергли факт запуска фейерверков ночью 2 января с территории ресторана Reef. Такой ответ пресс-службы правоохранителей получило «Суспільне».

Ранее по местным Телеграм-каналам разошлось видео с запуском фейерверков в районе 10-й станции Фонтана. В видео указывалось на ресторан Reef.

В полиции отметили, что по факту обнаруженной информации был зарегистрирован рапорт и проведена проверка. 

Персонал заведения и местные жители не слышали взрывов фейерверка.

Также в полиции обратили внимание, что распространенное видео не содержит даты и времени, а на номер 102 не поступало вызовов по салютам.

Напомним, на период действия военного положения в Украине запрещена продажа и использование пиротехнических средств.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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