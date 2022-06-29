В Одессе запретят фейерверки, громкий транспорт и уличных гонщиков

С 30 июня 2022 года запрещается на территории Одессы и Одесской области использование и продажа пиротехники (фейерверков, салютов и петард).

Распоряжение о запрете пиротехнических изделий выдал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Также запрещается движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя (глушителя) или систему прямоток, а также другие системы выпуска газов, которые продуцируют чрезмерный уровень шума.

Этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото-соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление.

Запрет будет действует до отмены в стране военного положения или до выдачи отдельного распоряжения.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Верховную Раду внесен законопроект о запрете использования пиротехники в Украине.

Перед этим президент одобрил петицию о запрете фейерверков.

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