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В Украине хотят запретить петарды и фейерверки

В Украине хотят запретить петарды и фейерверки

Законопроект о запрете использования пиротехники в Украине уже подан в Верховную Раду. Его внесли 6 июня 2022 года депутаты фракций «Голос» и «Слуга народа».

Авторами проекта закона выступил 21 народный депутат. Они предлагают парламенту запретить использование в Украине каких-либо фейерверков, в частности салютов и петард.

Взрывы петард и салютов наносят вред психике

В пояснительной записке к нему они отмечают, что особую актуальность установление контроля и ограничение использования пиротехники приобрело в связи с осуществлением Россией вооруженной агрессии против Украины.

Указывается, что звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов.

Актуальными, по мнению депутатов, будут контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий.

Президент одобрил петицию о запрете фейерверков 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть возможность запрета петард и фейерверков во время военного положения. Об этом говорится в ответе президента на соответствующую петицию.

В ответе говорится, что использование петард, фейерверков и другой пиротехники в условиях военного положения провоцирует стресс и дискомфорт у украинцев, а также отчасти создает угрозы их жизни и здоровью.

Недавно «Одесская Жизнь» рассказывала, что в центре Одессы прямо во время воздушной тревоги местный житель решил запустить салют, чем серьезно напугал одесситов. Патрульные выехали на место, установили личность, задержали и передали «шутника» следователям.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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