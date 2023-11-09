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Переименование города Южный: депутаты выступили против

Переименование города Южный: депутаты выступили против

Сегодня, 9 ноября, в Южном прошла сессия горсовета, на которой депутаты высказали мнение по поводу переименования города — они отправят обращение в столицу, чтобы город исключили из перечня названий на переименование.

Об этом сообщают местные интернет-издания.

Сегодня депутаты должны определиться с одним из четырех вариантов, которые отправят в Киев на согласование — Южное, Аненталь, Порт-Аненталь и Орияна.

Но в ходе заседания депутаты пришли к выводу, что нужно написать обращение в Национальную комиссию по стандартам государственного языка, чтобы исключить из перечня населенных пунктов, подлежащих переименованию.

В обращении депутаты будут руководствоваться выводом Одесской юридической академии, которое получили еще в 2021 году. В нем говорится, что название города «Южное» — это название украинского языка и существительное прилагательного значения.

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Депутаты планируют свое письменное обращение направить до конца декабря. Итак, как видим, в ближайшее время свое название город не изменит.

Но есть депутаты, которые обеспокоены тем, что может быть потеряно время. И если Нацкомиссия уже внесла город в перечень для переименования, а решение местными властями принято не будет, то они назовут его по своему усмотрению.

В результате городской голова вместе с депутатами согласовал решение об обращении в Нацкомиссию — по их мнению, Южное должно быть исключено из перечня на переименование.

Напомним, 23 октября, в Южном горсовете подсчитали голоса за переименование города. Из более чем 2 тысяч горожан, отдавших свой голос, 80% проголосовали за название «Южное». В голосовании тогда приняли участие около 11% населения города, которые имели право отдать свой голос.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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