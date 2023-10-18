Скандальное увольнение: куда тратила деньги глава облцентра экстренной медицинской помощи Одесщины (видео)

Видео сегодняшнего совещания появилось в одесских телеграм-каналах.

Как стало известно из видео, Глава Одесской ОВА Олег Кипер попросил директора «Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Ирину Парамонову написать заявление об увольнении.

По его мнению, она не справляется с возложенными на нее обязанностями. И мало того, не смогла предоставить отчет об израсходованных средствах, которые выделили на область в НСЗУ.

У вас сотрудники по 7-8 тысяч зарплаты получают. Вы по 150, по 200 тысяч получаете. За что вы премии выписываете, если рядовые работники у вас ничего не делают, а вы премии получаете. Если у вас рядовой рабочий получает 10 тысяч, вас не за что премировать — вы ничего не делаете, —

отметил глава Одесской ОВА.

Также Кипера возмутило, что юристы в облцентре экстренной медицинской помощи получают зарплаты по 180 тысяч гривен, а у ведомства не хватает средств ни на бензин, ни на технику.

Это при том, что «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» получил миллиард гривен от НСЗУ.

У меня в бюджете 500 миллионов и имею всю область держать целую зиму на эти деньги, а у вас при таком финансировании нет бензина, не отремонтировано 30-40 процентов автомобилей «скорой», —

возмутился Олег Кипер.

Кипер Парамоновой во время заседания заявил, что она неплохо устроилась:

Война это нечто второстепенное, хорошо, что деньги идут. Министерство деньги выделяет, администрация к нам ни при чем, потому что мы же в облсовете все дружим.

По словам Кипера, Парамонова за 5 месяцев в должности уничтожила одну из центральных служб.

Также Кипер заявил главе облцентра медпомощи, чтобы она писала заявление на увольнение.

Как потом сообщил Кипер, по состоянию на 16 часов ему стало известно, что заявление Парамонова написала.

В пресс-службе ОВА добавили, что по законной процедуре Ирина Парамонова должна быть окончательно уволена облсоветом. Кто может занять ее место, пока неизвестно.

Также все собранные в ходе проверки материалы будут направлены в прокуратуру.

Ирина Парамонова возглавила центр 15 марта. На должность ее назначил председатель Одесского областного совета Григорий Диденко.

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