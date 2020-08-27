День знаний без цветов: одесситам предлагают на 1 сентября покупать электронные букеты

Всеукраинский благотворительный фонд «Таблеточки» призывает не покупать привычные букеты на 1 сентября. Предлагается заменить их виртуальными цветами, а потраченные средства отправить на помощь онкобольным детям.

Всеукраинский благотворительный фонд «Таблеточки» проводит акцию «Благотворительность вместо цветов». Её суть в том, чтобы поздравить учителей с 1 сентября виртуальными цветами и заодно финансово помочь больным раком детям.

«Поздравьте вашего учителя виртуальным букетом цветов вместо обычного, а его стоимость перечислите на лечение детей с онко. Такой букет никогда не завянет», — агитируют в фонде.

Что нужно сделать?

Для участия в акции необходимо зайти на сайт shop.tabletochki.org и купить электронный букет. Это можно сделать как в индивидуальном порядке, так и от класса или группы в детском садике. Стоимость таких цветов — от 100 до 20 тыс. грн. В ответ на вашу электронную почту вышлют сертификат, который можно распечатать или переслать на почту учителя.

Таким образом за предыдущие годы фонд собрал более 1 млн грн.

Отметим, фонд «Таблеточки» помогает семьям детей больных раком, детским онкологическим отделениям, а также лоббирует права пациентов и профессиональное развитие медперсонала.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, как будут работать школы с 1 сентября.