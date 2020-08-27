Детские сады в Одессе возобновят работу в полном объеме – дата

Детские сады в Одессе возобновят работу в полном объеме уже с 1 сентября.
Об этом в Фейсбук сообщила директор городского Департамента образования Елена Буйневич.
“Дорогие родители. Учитывая острую потребность, детские сады с 1 сентября возобновят работу на полный рабочий день”, – написала она.
Шановні батьки. Зважаючи на гостру потребу, садочки з 1 вересня відновлюють роботу у повному режимі. Просимо…
Gepostet von Елена Буйневич am Mittwoch, 26. August 2020
Ранее “Одесская жизнь” сообщала, как будут работать школы с 1 сентября.