Детские сады в Одессе возобновят работу в полном объеме – дата

Что и как будет работать после карантина или как уберечься от заражения? Украина выходит из карантина. Мы будем понемногу возвращаться к нормальной жизни, к привычному распорядку дня и ритму. Это станет возможно после открытия и запуска ряда социальных и общественных учреждений. ПОДРОБНЕЕ