День ветеринарной службы в Украине и день животных: что еще празднуют 4 октября

Праздники и события 4 октября

День ветеринарной службы в Украине

Профессиональный день, который подчеркивает важность ветеринарной службы для здоровья животных и людей. Он отмечает работу специалистов, которые занимаются лечением животных, контролем эпидемий и обеспечением безопасности продукции животного происхождения. Это также возможность выразить благодарность ветеринарам за их вклад в общественное здоровье и благосостояние общества.

Всемирный день животных

Цель этого дня — привлечь внимание к защите прав животных и необходимости заботиться о них. Он призывает к более гуманному отношению ко всем живым существам и популяризирует идеи защиты дикой природы. Этот день также направлен на повышение осведомленности о проблемах исчезновения видов и необходимости охраны природы.

Всемирный день улыбки

Посвящен простому, но важному жесту — улыбке, как символу позитивного мышления и доброжелательности. Этот день поощряет людей делиться хорошим настроением и совершать маленькие добрые дела, которые могут улучшить настроение другим. Идея заключается в том, чтобы напомнить о важности позитивного общения и поддержки.

День улучшений в офисе

Этот день посвящен повышению производительности и комфорта в рабочей среде. Он призывает к изменениям и внедрению новых идей, которые могут улучшить работу офиса, улучшить моральный дух работников или повысить эффективность процессов. Это также время для обсуждения инноваций и усовершенствований в рабочем пространстве.

Всемирная неделя космоса

Глобальная инициатива, направленная на популяризацию достижений космической науки и технологий. Эта неделя повышает осведомленность о роли космоса в повседневной жизни и важности его исследования для будущего человечества. Она включает образовательные мероприятия и публичные лекции, подчеркивающие важность инноваций в космической отрасли.

Именины 4 октября

Какие сегодня именины: Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Вероника.

Кто из известных людей родился 4 октября

1892 год: украинский поэт-неоклассик Юрий Клен;

1934 год: украинская художница и педагог Виродова-Готье Валентина Гавриловна;

1977 год: украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр Елена Яценко.

Памятные даты 4 октября

1535 год: печатают первую англоязычную Библию («Библия короля Иакова»);

1582 год: Папа Римский Григорий XIII объявляет о проведении реформы календаря, которая имела целью ликвидировать ошибку в вычислении дат;

1675 год: нидерландский физик Христиан Гюйгенс получает патент на карманные часы;

1772 год: во время церемонии во Львове Антон фон Перген от имени императоров Марии Терезы и Йозефа II официально провозглашает о возвращении Королевства Галиции и Владимирии под власть монарха Королевства Венгрия, который имел право претендовать на Галицко-Волынское княжество — Русское королевство — со времен Средневековья;

1780 год: после гибели своего руководителя члены экспедиции британского мореплавателя Джеймса Кука возвращаются на родину;

1830 год: в результате восстания в Брюсселе против нидерландского короля Виллема I провозглашается независимость Бельгии;

1875 год: декретом австро-венгерского императора Франца-Иосифа I основывают университет в Черновцах (теперь Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича);

1883 год: впервые отправляется в рейс «Восточный экспресс», соединивший Османскую империю с Западной Европой;

1890 год: во Львове создают Русско-Украинскую Радикальную Партию — первую украинскую политическую партию;

1900 год: начинает работу Львовская опера;

1910 год: в Португалии свергают королевскую власть, страна провозглашена демократической республикой;

1911 год: в Лондоне вводят в действие первый в мире эскалатор;

1927 год: в Брюсселе по инициативе Международной организации труда основывают Международную ассоциацию социального обеспечения;

1941 год: во время Второй Мировой войны немецкие войска занимают город Запорожье;

1958 год: из Лондона в Нью-Йорк начинаются первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов;

1965 год: Папа Римский Павел VI издает буллу, которой снимает с евреев обвинения в смерти Иисуса Христа;

2001 год: британские ученые расшифровывают генетический материал бактерии, вызывающей чуму.

Выбор редакции