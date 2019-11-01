Где в Одессе чипировать домашнее животное?

Часто на сайтах любителей животных можно увидеть объявления, в которых владельцы умоляют вернуть за любое вознаграждение потерявшегося питомца. Хорошо, когда животных находят, пусть даже и через длительное время. Но ведь случается и так, что многие хозяева остаются в неведении относительно того, какая судьба постигла их четвероногого друга. Чтобы такие ситуации не возникали, существует процедура чипирования животных, которая давно стала нормой в Европе.

Чипирование — это электронная идентификация любых животных — кошек, собак, птиц, рыб, экзотических и даже сельскохозяйственных животных. Процедура представляет собой введение под кожу животного маленькой стерильной капсулы из биосовместимого стекла размером с рисовое зерно. Никаких побочных эффектов после этого не возникает, а сам чип становится частью подкожного слоя.

Микрокапсула содержит индивидуальный 15-значный номер, по которому можно будет разыскать животное, если оно потеряется, или вернуть найденное животное его законному владельцу. Также чипирование обязательно для тех питомцев, которые участвуют в выставках или которых хозяева вывозят за границу. Кроме того, если на ваше животное претендует другой владелец, благодаря чипу, вы всегда сможете доказать, что хозяин именно вы.

Чипировать животное можно в ветеринарной клинике. Если вы не успели сделать своему питомцу прививки, чип ему все равно введут. Некоторые ветеринары даже советуют чипировать животное за некоторое время до прививок. При себе желательно иметь паспорт питомца, других документов вам не потребуется.

Работают ветеринарные клиники с 9.00 до 20.00, без выходных. Стоимость процедуры колеблется от 250 до 450 грн в разных ветеринарных центрах.

Конкретно

«Аист», ул. Среднефонтанская,19. Телефоны: 785-47-26, 794-00-11.

«Зоохобби», ул. Мясоедовская, 40. Телефоны: 723-23-32, 701-62-44.

Центр ветеринарных услуг, ул. Бочарова, 1. Телефоны: 772-49-60, 703-11-65.

SmartVet, ул. Ицхака Рабина,7. Телефон: (097) 755-39-39.

Фото: gorobzor.ru