День ветеринарної служби в Україні та день тварин: що ще святкують 4 жовтня

Свята та події 4 жовтня

День ветеринарної служби в Україні

Професійний день, який підкреслює важливість ветеринарної служби для здоров’я тварин і людей. Він відзначає роботу фахівців, які займаються лікуванням тварин, контролем епідемій та забезпеченням безпеки продукції тваринного походження. Це також можливість висловити вдячність ветеринарам за їх внесок у громадське здоров’я та добробут суспільства.

Всесвітній день тварин

Мета цього дня — привернути увагу до захисту прав тварин і необхідності піклуватися про них. Він закликає до більш гуманного ставлення до всіх живих істот і популяризує ідеї захисту дикої природи. Цей день також спрямований на підвищення обізнаності про проблеми зникнення видів і необхідність охорони природи.

Всесвітній день усмішки

Присвячений простому, але важливому жесту — усмішці, як символу позитивного мислення і доброзичливості. Цей день заохочує людей ділитися гарним настроєм і вчиняти маленькі добрі справи, які можуть покращити настрій іншим. Ідея полягає в тому, щоб нагадати про важливість позитивного спілкування та підтримки.

День поліпшень в офісі

Цей день присвячений підвищенню продуктивності та комфорту в робочому середовищі. Він закликає до змін і впровадження нових ідей, які можуть покращити роботу офісу, покращити моральний дух працівників або підвищити ефективність процесів. Це також час для обговорення інновацій та вдосконалень у робочому просторі.

Всесвітній тиждень космосу

Глобальна ініціатива, спрямована на популяризацію досягнень космічної науки і технологій. Цей тиждень підвищує обізнаність про роль космосу в повсякденному житті та важливість його дослідження для майбутнього людства. Він включає освітні заходи та публічні лекції, що підкреслюють важливість інновацій у космічній галузі.

Іменини 4 жовтня

Які сьогодні іменини: Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Вероніка.

Хто з відомих людей народився 4 жовтня

1892 рік: український поет-неокласик Юрій Клен;

1934 рік: українська художниця і педагогиня Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна;

1977 рік: українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Яценко.

Пам’ятні дати 4 жовтня

1535 рік: друкують першу англомовну Біблію («Біблія короля Якова»);

1582 рік: Папа Римський Григорій XIII оголошує про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат;

1675 рік: нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1772 рік: під час церемонії у Львові Антон фон Перґен від імені імператорів Марії Терези та Йозефа ІІ офіційно проголошує про повернення Королівства Галичини та Володимирії під владу монарха Королівства Угорщина, який мав право претендувати на Галицько-Волинське князівство — Руське королівство — з часів Середньовіччя;

1780 рік: після загибелі свого керівника члени експедиції британського мореплавця Джеймса Кука повертаються на батьківщину;

1830 рік: у результаті повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Віллема I проголошують незалежність Бельгії;

1875 рік: декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I засновують університет у Чернівцях (тепер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);

1883 рік: вперше вирушає у рейс «Східний експрес», що з’єднав Османську імперію з Західною Європою;

1890 рік: у Львові створюють Русько-Українську Радикальну Партію — першу українську політичну партію;

1900 рік: розпочинає роботу Львівська опера;

1910 рік: у Португалії скидають королівську владу, країну проголошено демократичною республікою;

1911 рік: у Лондоні вводять в дію перший у світі ескалатор;

1927 рік: у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1941 рік: під час Другої Світової війни німецькі війська займають місто Запоріжжя;

1958 рік: із Лондона до Нью-Йорка розпочинаються перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків;

1965 рік: Папа Римський Павло VI видає буллу, якою знімає з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа;

2001 рік: британські вчені розшифровують генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму.

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