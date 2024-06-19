Как тренер из Ананьева развивает детский футбол и уже воспитал чемпионов

В Украине этот день ознаменован стартом первого чемпионата детско-юношеской футбольной лиги. Для национального футбола это прекрасная возможность отбирать в свои команды лучших игроков с детства.

На севере Одесской области активно развивают детский футбол тренер Олег Лобанов из Любашевщины, который создал мальчишеский футбольный клуб «Юность-2010», и тренер из Ананьева Олег Климчук, который основал девчачий ФК «Мрия-2006».

Девушкам из Ананьева рукоплескал президент

Библиограф и практический психолог по профессии, Олег Климчук с детства мечтал стать профессиональным футболистом, но не сложилось. Поэтому, получив тренерскую лицензию категории «С» Федерации футбола Украины, свой спортивный пыл он направил на создание девичьей футбольной команды «Ананьев».

Это событие произошло в 2006 году. Впоследствии с легкой руки местного бизнесмена и мецената Владимира Мунтяна команда «Мрия-2006» получила статус футбольного клуба.

Игроков Климчук выискивал в ананьевских гимназии, лицее, интернате для детей-сирот и сельских школах.

Лишь за первые пять лет спортивной карьеры команда «Мрия» трижды поднималась на высшую ступень пьедестала как чемпионка Одесской области по мини-футболу.

Девушкам из Ананьева, которые продемонстрировали блестящую игру на Всеукраинском футбольном фестивале физкультурно-спортивного общества «Колос», проходившем в 2012 году, рукоплескал президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис.

Стали пятыми в мире

В 2017-м воспитанницы тренера Климчука увлеклись пляжным футболом. На первом чемпионате Украины завоевали бронзу, а, выступая в Высшей лиге по этому виду спорта, несколько сезонов не уступали конкуренткам чемпионский титул. В 2020-м «Мрия» сенсационно дебютировала в Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу среди женщин, который проходил в Португалии. Победив соперниц из Испании, Бельгии, Франции, России, украинки заняли в мировом рейтинге пятое место.

В прошлом году наши землячки завоевали женский Кубок чемпионов мира по пляжному футболу, который проходил в Италии.

Подопечные Олега Климчука дошли до финала турнира, переиграв в групповом раунде команды Нидерландов и Сальвадора, в полуфинале — японскую команду, а в финале — бразильскую с победным счетом 5:3.

Над европейской спортивной ареной наравне со знаменем Украины развевался штандарт Ананьевской громады с тремя аистами на голубом поле.

Когда юные игроки становятся профессионалами

— Каждая из моих футболисток — личность с большим потенциалом. Так, Ксения Шаповалова — капитан молодежного состава киевского клуба «Динамо» — выступает в сборной Украины U-15. Вместе с ней играет Влада Кабанова, которая получает спортивное образование в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного. Даша Колонтай и Мария Соколюк — игроки ФК «АТЕКС» в Киеве, Вринда Логинова учится в Харьковском колледже спортивного профиля и играет за сборную области по футзалу, — рассказал Олег Климчук. — Александра Лунгул обучение в Уманском педуниверситете сочетает с участием в матчах за местный клуб «Пантеры». Анна Завалюк — игрок основного состава команды Первой лиги «ДЮСШ №1» г. Хмельницкий, Виктория Погорелова — ФК «Прикарпатье» в Ивано-Франковске. Виктория Панасюк, Виолетта Славихина и Злата Смирнова выступают в ФК «Медик» Республики Польша. В этом году три мои воспитанницы за спортивные достижения получили стипендию облсовета. Одна из лучших футболисток Анна Матернюк, получив педагогическое образование, вместе со мной работает в Ананьевском специализированном лицее спортивного профиля.

Директор образовательного учреждения Людмила Кириллова всегда поддерживает инициативы своих тренеров и педагогов, а одна из комнат, где хранятся все спортивные трофеи юных игроков, превращена в музей спортивной славы лицея.

Шефство «Черноморца»

С начала войны одесский «Черноморец» взял шефство над девичьим клубом Ананьева, предоставив право выступать в своей спортивной форме.

Воспитанницы Климчука достойно представляют легендарный клуб на спортивных аренах. Они стали победительницами областного суперфинала «Кожаный мяч». На апрельском турнире, который проходил в «столице девичьего футбола» Ананьеве с участием 13 команд, «Черноморец» спортивного лицея завоевал первые места во всех трех категориях. На соревнованиях Открытого Первенства Одесской области по мини-футболу среди юношей 2015-2016 годов рождения «Северная лига-2024» девичья команда одолела юношей из Подольска, Балты и Куяльника.

Приятно добавить, что бывшие спортсменки тренера приводят уже своих детей на тренировки.

Олег Климчук счастлив не только тренерскими достижениями, но и семейным уютом. Женившись на любимой — однокурснице Надежде, вместе вырастили двух дочерей и сына, имеют пятеро внуков. Сын Климчуков сейчас защищает Отечество на полях брани, а его отец каждую победу, одержанную его командой на стадионе, посвящает Победе над рашистами.