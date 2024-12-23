День штабистов и управленцев ВСУ, День людского света: праздники и события 23 декабря

День работников штабов и управленцев ВСУ

23 декабря в Украине чествуют военнослужащих оперативного контроля и специалистов штабных подразделений и войск специальной связи. Этот праздник посвящен работникам, которые обеспечивают надежные коммуникации между различными звеньями государственного управления и военного командования. Их деятельность имеет стратегическое значение как в мирное время, так и во время боевых действий.

Структура специальной связи начала функционировать в 1992 году как главное управление при СБУ. Ее основная задача — гарантировать защищенный обмен информацией между властными структурами всех уровней, что является ключевым элементом национальной безопасности.

Международный день внутреннего света

С 2001 года 23 декабря в мире отмечают День внутреннего света (HumanLight), или День Человеческого света. Этот праздник не носит религиозного характера, поэтому его могут свободно отмечать представители всех национальностей, вероисповеданий и конфессий. День призывает сосредоточиться на таких фундаментальных ценностях как эмпатия, милосердие, взаимоподдержка и ответственность.

Концепция праздника базируется на идее человеческого сознания и взаимосвязи всего сущего. Термин «свет» используется не в контексте высшего сверхъестественного разума, а как символ обычной человеческой осознанности того, что в мире все взаимосвязано. Символический ритуал дня — зажжение четырех свечей, олицетворяющих надежду, сострадание, разум и гуманность. Традиционно этот день посвящают благотворительности и добрым делам.

Известные личности, родившиеся 23 декабря

1878 — Степан Тимошенко, выдающийся ученый в области теоретической механики, внесший революционный вклад в развитие теории прочности материалов и упругости;

1882 — Адам Коцко, активист движения за создание украинского университета во Львове;

1999 — Максим Лях, воин ВСУ, удостоенный звания Героя Украины посмертно за подвиг в российско-украинской войне.

Значимые события 23 декабря в истории

1583 — формальное принятие украинской православной церкви под протекторат Папы Римского Климентия VIII;

1846 — создание братьями Боинг компании, ставшей мировым лидером авиастроения;

1873 — основание Научного общества имени Шевченко;

1947 — презентация первого транзистора учеными Bell Laboratories;

1954 — проведение первой успешной трансплантации почки между близнецами Херрик;

1968 — первый полет людей на орбиту Луны;

1972 — разрушительное землетрясение в Манагуа с многочисленными жертвами;

1983 — назначение первой женщины генерал-губернатора Канады;

1990 — референдум о независимости Словении;

1991 — признание независимости Украины четырьмя государствами;

2014 — отмена внеблокового статуса Украины;

2015 — масштабная кибератака российских хакеров на энергетический сектор Украины.

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