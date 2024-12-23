День штабистов и управленцев ВСУ, День людского света: праздники и события 23 декабря

23 декабря 2024 года в Украине отмечают День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине (День штабных специальностей и войск специальной связи) и Международный день людского света. Также “Одесская Жизнь” рассказывает о значимых событиях и личностях, связанных с этой датой.
День работников штабов и управленцев ВСУ
23 декабря в Украине чествуют военнослужащих оперативного контроля и специалистов штабных подразделений и войск специальной связи. Этот праздник посвящен работникам, которые обеспечивают надежные коммуникации между различными звеньями государственного управления и военного командования. Их деятельность имеет стратегическое значение как в мирное время, так и во время боевых действий.
Структура специальной связи начала функционировать в 1992 году как главное управление при СБУ. Ее основная задача — гарантировать защищенный обмен информацией между властными структурами всех уровней, что является ключевым элементом национальной безопасности.
Международный день внутреннего света
С 2001 года 23 декабря в мире отмечают День внутреннего света (HumanLight), или День Человеческого света. Этот праздник не носит религиозного характера, поэтому его могут свободно отмечать представители всех национальностей, вероисповеданий и конфессий. День призывает сосредоточиться на таких фундаментальных ценностях как эмпатия, милосердие, взаимоподдержка и ответственность.
Концепция праздника базируется на идее человеческого сознания и взаимосвязи всего сущего. Термин «свет» используется не в контексте высшего сверхъестественного разума, а как символ обычной человеческой осознанности того, что в мире все взаимосвязано. Символический ритуал дня — зажжение четырех свечей, олицетворяющих надежду, сострадание, разум и гуманность. Традиционно этот день посвящают благотворительности и добрым делам.
Известные личности, родившиеся 23 декабря
- 1878 — Степан Тимошенко, выдающийся ученый в области теоретической механики, внесший революционный вклад в развитие теории прочности материалов и упругости;
- 1882 — Адам Коцко, активист движения за создание украинского университета во Львове;
- 1999 — Максим Лях, воин ВСУ, удостоенный звания Героя Украины посмертно за подвиг в российско-украинской войне.
Значимые события 23 декабря в истории
- 1583 — формальное принятие украинской православной церкви под протекторат Папы Римского Климентия VIII;
- 1846 — создание братьями Боинг компании, ставшей мировым лидером авиастроения;
- 1873 — основание Научного общества имени Шевченко;
- 1947 — презентация первого транзистора учеными Bell Laboratories;
- 1954 — проведение первой успешной трансплантации почки между близнецами Херрик;
- 1968 — первый полет людей на орбиту Луны;
- 1972 — разрушительное землетрясение в Манагуа с многочисленными жертвами;
- 1983 — назначение первой женщины генерал-губернатора Канады;
- 1990 — референдум о независимости Словении;
- 1991 — признание независимости Украины четырьмя государствами;
- 2014 — отмена внеблокового статуса Украины;
- 2015 — масштабная кибератака российских хакеров на энергетический сектор Украины.
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