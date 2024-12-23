День штабістів та управлінців ЗСУ і День людського світла: свята та події 23 грудня

Працівників штабів та управлінців ЗСУ

23 грудня в Україні вшановують військовослужбовців оперативного контролю та спеціалістів штабних підрозділів і військ спеціального зв’язку. Це свято присвячене працівникам, які забезпечують надійні комунікації між різними ланками державного управління та військового командування. Їхня діяльність має стратегічне значення як у мирний час, так і під час бойових дій.

Структура спеціального зв’язку розпочала своє функціонування у 1992 році як головне управління при СБУ. Її основне завдання – гарантувати захищений обмін інформацією між владними структурами всіх рівнів, що є ключовим елементом національної безпеки.

Міжнародний день внутрішнього світла

З 2001 року 23 грудня у світі відзначають День внутрішнього світла (HumanLight), або День Людського світла. Це свято не носить релігійного характеру, тому його можуть вільно відзначати представники всіх національностей, віросповідань та конфесій. День закликає зосередитися на таких фундаментальних цінностях як емпатія, милосердя, взаємопідтримка та відповідальність.

Концепція свята базується на ідеї людської свідомості та взаємозв’язку всього сущого. Термін “світло” використовується не в контексті вищого надприродного розуму, а як символ звичайної людської усвідомленості того, що у світі все взаємопов’язано. Символічний ритуал дня – запалення чотирьох свічок, що уособлюють надію, співчуття, розум та гуманність. Традиційно цей день присвячують благодійності та добрим справам.

Визначні особистості, народжені 23 грудня

1878 – Степан Тимошенко, видатний науковець у галузі теоретичної механіки, який здійснив революційний внесок у розвиток теорії міцності матеріалів та пружності;

1882 – Адам Коцко, активіст руху за створення українського університету у Львові;

1999 – Максим Лях, воїн ЗСУ, удостоєний звання Героя України посмертно за подвиг у російсько-українській війні.

Значущі події 23 грудня в історії

1583 – формальне прийняття української православної церкви під протекторат Папи Римського Климентія VIII;

1846 – започаткування братами Боїнґами компанії, що згодом стала світовим лідером авіабудування;

1873 – заснування Наукового товариства імені Шевченка;

1947 – презентація першого транзистора науковцями Bell Laboratories;

1954 – здійснення першої успішної трансплантації нирки між близнюками Херрік;

1968 – перший політ людей на орбіту Місяця;

1972 – руйнівний землетрус у Манагуа з численними жертвами;

1983 – призначення першої жінки генерал-губернатора Канади;

1990 – референдум про незалежність Словенії;

1991 – визнання незалежності України чотирма державами;

2014 – скасування позаблокового статусу України;

2015 – масштабна кібератака російських хакерів на енергетичний сектор України.

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