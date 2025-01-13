Праздники 13 января

День общественного радиовещания

Это важный праздник для работников и поклонников общественного радио в Украине, который отмечается ежегодно 13 января. Он чествует рождение радиовещания и его глубокое влияние на общество. До появления радио развлечения и информация ограничивались печатными изданиями, личным общением и живыми выступлениями. Появление радиовещания принесло революционные изменения, сделав информацию и развлечения доступными для более широкой аудитории.

13 января 1921 года на волнах Первого украинского радио была впервые проведена передача, которая имела важное значение для развития медиа в Украине. Поэтому этот день стал символичным для празднования важной роли общественного радиовещания.

Общественное радио – некоммерческая форма вещания, которая работает не ради прибыли, а с целью информирования граждан, формирования общественного мнения и обеспечения доступа к различным культурным и образовательным ресурсам. День общественного радиовещания также возможность почтить журналистов, работников радио и тех, кто способствует развитию общественных медиа в Украине.

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День поэтического перерыва

День поэтического перерыва, отмечаемый 13 января – это особое событие, посвященное чествованию и созданию поэзии. Это день, чтобы открыть поэта в каждом из нас, независимо от того, пишем ли мы свои стихи, или углубляемся в творчество наших любимых поэтов. Этот напоминает о вневременной привлекательности поэзии и ее способности выражать самые глубокие человеческие эмоции и переживания.

День поэтического перерыва – прекрасный случай написать собственные стихи и поделиться ими с друзьями, семьей или в социальных сетях. Независимо от того, являетесь ли вы опытным поэтом или впервые пробуете свои силы в поэзии, этот день поощряет вас к творческому самовыражению.

Ранее мы рассказывали, о чем пишут поэты в дни войны и есть ли сейчас украинская литература?

День исполнения мечты

А еще 13 января отмечается особое событие для мечтателей и практиков – День исполнения мечты. День осуществления мечты или День «Сделай свои мечты реальностью» (Make Your Dream Come True Day) – это глобальное напоминание о необходимости реализовывать свои сокровенные стремления и превращать их в реальные достижения.

Происхождение этого дня может быть окутано тайной, но его значение понятно: это призыв к действию для каждого, чтобы работать над реализацией своих мечтаний.

День наклейки

День наклейки (Sticker Day) – это день, посвященный этим простым, но столь веселым элементам декора. Праздник был основан в честь Р. Стентона Эйвери – изобретателя современных самоклеящихся наклеек, родившегося в этот день в 1907 году.

Первые наклейки появились в XIX веке, когда европейские торговцы использовали клейкие этикетки для рекламы своих товаров. В 1935 г. Р. Стентон Эйвери создал первые коммерческие наклейки со съемным слоем, что положило начало целой индустрии.

В этот день можно купить наклейки либо изготовить их собственноручно и украсить ими свои гаджеты, бутылки для воды, журналы, телефоны – в общем все, что можно сделать уникальным. Подарите наклейки друзьям или детям: это простой способ поднять им настроение.

День без глютена

Этот день отмечают ежегодно во второй понедельник января. Это день, посвященный повышению осведомленности о непереносимости глютена и целиакии, день признания вызовов, с которыми сталкиваются те, кто вынужден соблюдать безглютеновую диету, и информирование других о важности понимания такого образа жизни. Событие происходит из США, его актуальность весома во всем мире, из-за распространенности непереносимости глютена.

Глютен – это белок, который содержится в пшенице, ржи, ячмене и тритикале. Он действует как связующее вещество во многих продуктах питания и напитках, придавая им эластичность и способность подниматься во время выпечки. Для большинства людей глютен безвреден, но для других он может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Даты и события 13 января

1610 год – Галилео Галилей открывает четвертый спутник Юпитера, который впоследствии получает название Каллисто;

1854 год – Фаас Энтони из Филадельфии получает патент на новый музыкальный инструмент – аккордеон;

1910 год – из Нью-Йорка звучит первая публичная радиотрансляция, во время которой звучали голоса Энрико Карузо и других звезд Метрополитен-оперы;

1919 год – в Киеве Директория УНР утверждает закон о призыве военных к действительной службе;

1928 год – в трех домах в городке Шенектейди (штат Нью-Йорк) компании RCA и General Electric устанавливают первые экспериментальные телевизоры для демонстрации возможностей приема телесигнала в домашних условиях;

1942 год – начинается принудительный вывоз населения Украины в Германию (остарбайтеры);

1943 год – Гитлер издает директиву о тотальной мобилизации материальных средств и ресурсов Германии;

1989 год – во всей Великобритании компьютеры были впервые парализованы вирусом «Friday the 13th» («Пятница, 13-е»), известным также под названием «Jerusalem», который периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на пятницу;

1992 год – Украина и Королевство Швеция устанавливают дипломатические отношения;

1992 год – Республика Кипр признает независимость Украины;

1993 год – в Париже представители 130 стран подписывают «Конвенцию о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения»;

1999 год – 36-летний Майкл Джордан, легенда американского баскетбола, официально объявляет, что покидает команду «Чикаго Булз» и прекращает профессиональную карьеру баскетболиста;

2000 год – о своей отставке с поста главы компании «Microsoft» заявляет ее соучредитель и многолетний руководитель Билл Гейтс;

2010 год – Апелляционный суд города Киева признает, что Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и Хатаевич организовали геноцид части украинцев, но закрыл дело в связи с их смертью;

2015 год – происходит теракт под Волновахой в ходе российской вооруженной агрессии против Украины.

Кто родился 13 января