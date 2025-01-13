Свята 13 січня

День громадського радіомовлення

Це важливе свято для працівників та шанувальників громадського радіо в Україні, яке відзначається щороку 13 січня. Він вшановує народження радіомовлення та його глибокий вплив на суспільство. До появи радіо розваги та інформація обмежувалися друкованими виданнями, особистим спілкуванням та живими виступами. Поява радіомовлення принесло революційні зміни, зробивши інформацію та розваги доступними для ширшої аудиторії.

13 січня 1921 року на хвилях Першого українського радіо було вперше проведено передачу, яка мала важливе значення для розвитку медіа в Україні. Тому цей день став символічним для відзначення важливої ​​ролі громадського радіомовлення.

Громадське радіо – некомерційна форма мовлення, яка працює не заради прибутку, а з метою інформування громадян, формування громадської думки та забезпечення доступу до різних культурних та освітніх ресурсів. День громадського радіомовлення також можливість вшанувати журналістів, працівників радіо та тих, хто сприяє розвитку громадських медіа в Україні.

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День поетичної перерви

День поетичної перерви, що відзначається 13 січня, – це особлива подія, присвячена вшануванню та створенню поезії. Це день, щоб відкрити поета в кожному з нас, незалежно від того, чи ми пишемо свої вірші, чи заглиблюємося в творчість наших улюблених поетів. Цей нагадує про позачасову привабливість поезії та її здатність виражати найглибші людські емоції та переживання.

День поетичної перерви – чудова нагода написати власні вірші та поділитися ними з друзями, сім’єю чи у соціальних мережах. Незалежно від того, чи ви є досвідченим поетом чи вперше пробуєте свої сили в поезії, цей день заохочує вас до творчого самовираження.

Раніше ми розповідали, про що пишуть поети у дні війни і чи є зараз українська література?

День здійснення мрії

А ще 13 січня відзначається особлива подія для мрійників та практиків – День здійснення мрії. День здійснення мрії або День «Зроби свої мрії реальністю» (Make Your Dream Come True Day) – це глобальне нагадування про необхідність реалізовувати свої потаємні прагнення та перетворювати їх на реальні досягнення.

Походження цього дня може бути оповите таємницею, але його значення зрозуміло: це заклик до дії для кожного, щоб працювати над реалізацією своїх мрій.

День наклейки

День наклейки (Sticker Day) – це день, присвячений цим простим, але настільки веселим елементам декору. Свято було засноване на честь Р. Стентона Ейвері – винахідника сучасних наклейок, що самоклеяться, що народився цього дня в 1907 році.

Перші наклейки з’явилися у ХІХ столітті, коли європейські торговці використовували клейкі етикетки для реклами своїх товарів. У 1935 р. Р. Стентон Ейвері створив перші комерційні наклейки зі знімним шаром, що започаткувало цілу індустрію.

Цього дня можна купити наклейки або виготовити їх власноруч та прикрасити ними свої гаджети, пляшки для води, журнали, телефони – все, що можна зробити унікальним. Подаруйте наклейки друзям чи дітям: це простий спосіб підняти настрій.

День без глютену

Цього дня відзначають щороку другого понеділка січня. Це день, присвячений підвищенню поінформованості про непереносимість глютену та целіакії, день визнання викликів, з якими стикаються ті, хто змушений дотримуватись безглютенової дієти, та інформування інших про важливість розуміння такого способу життя. Подія походить із США, її актуальність вагома у всьому світі, через поширеність непереносимості глютена.

Глютен – це білок, який міститься у пшениці, житі, ячмені та тритикалі. Він діє як сполучна речовина у багатьох продуктах харчування та напоях, надаючи їм еластичність та здатність підніматися під час випічки. Для більшості людей глютен нешкідливий, але для інших може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям.

Дати та події 13 січня

1610 рік – Галілео Галілей відкриває четвертий супутник Юпітера, який згодом отримує назву Каллісто;

1854 – Фаас Ентоні з Філадельфії отримує патент на новий музичний інструмент – акордеон;

1910 рік – з Нью-Йорка звучить перша публічна радіотрансляція, під час якої звучали голоси Енріко Карузо та інших зірок Метрополітен-опери;

1919 рік – у Києві Директорія УНР затверджує закон про заклик військових до дійсної служби;

1928 рік – у трьох будинках у містечку Шенектейді (штат Нью-Йорк) компанії RCA та General Electric встановлюють перші експериментальні телевізори для демонстрації можливостей прийому телесигналу в домашніх умовах;

1942 рік – починається примусове вивезення населення України до Німеччини (остарбайтери);

1943 рік – Гітлер видає директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та ресурсів Німеччини;

1989 рік – у всій Великій Британії комп’ютери були вперше паралізовані вірусом «Friday the 13th» («П’ятниця, 13-те»), відомим також під назвою «Jerusalem», який періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п’ятницю;

1992 рік – Україна та Королівство Швеція встановлюють дипломатичні відносини;

1992 рік – Республіка Кіпр визнає незалежність України;

1993 рік – у Парижі представники 130 країн підписують «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та її знищення»;

1999 – 36-річний Майкл Джордан, легенда американського баскетболу, офіційно оголошує, що залишає команду «Чикаго Булз» і припиняє професійну кар’єру баскетболіста;

2000 рік – про свою відставку з посади голови компанії «Microsoft» заявляє її співзасновник та багаторічний керівник Білл Гейтс;

2010 рік – Апеляційний суд міста Києва визнає, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар та Хатаєвич організували геноцид частини українців, але закрив справу у зв’язку з їхньою смертю;

2015 рік – відбувається теракт під Волновахою під час російської збройної агресії проти України.

Хто народився 13 січня