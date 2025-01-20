Праздники 20 января

Международный день принятия

Этот день был создан, чтобы повысить осведомленность об инклюзивности, равенстве и важности принятия людей с разными физическими, психическими или другими ограничениями. Это также напоминает о необходимости создания общества, где каждый человек, несмотря на свои отличия, может быть принят, понят и поддержан. Международный день принятия способствует укреплению социальной сплоченности, поддержке людей с ограниченными возможностями и развитию инклюзивных практик в обществах по всему миру.

День любителей сыра

Этот неофициальный праздник, отмечаемый ежегодно 20 января, является особым событием для любителей сыра во всем мире. Этот день посвящен любви и благодарности к сыру в его разнообразных формах. От сливочного бри до острого чеддера сыр был любимой пищей на протяжении веков, и этот день посвящен празднованию его вкусного разнообразия.

Напомним, 19 января отмечался Всемирный день домашнего сыра

Сыр – это не просто пищевой продукт, это культурный феномен. Около 2000 различных видов сыра, доступных во всем мире, свидетельствуют о универсальности и универсальной привлекательности сыра. Искусство сыроделия развивалось со временем, от древних методов хранения молока в желудках животных до сложных процессов, которые мы видим сегодня.

Лучший способ отпраздновать День любителей сыра – это, конечно же, есть сыр. Поэкспериментируйте с новыми сортами и вкусами и не забывайте сочетать их с любимыми винами или другими аккомпанементами.

Этот день также дает возможность узнать больше о сыре, разных его сортах сыра, их происхождении и способах изготовления. Вы также можете исследовать рецепты, в которых сыр используется инновационным способом, добавляя новую изюминку в ваши привычные блюда.

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День распространения знаний о пингвинах

Его цель – привлечь внимание к пингвинам и их природной среде, а также повысить осведомленность об угрозах, возникающих из-за изменения климата, загрязнения окружающей среды и других факторов, влияющих на их существование.

Пингвины – уникальные птицы, которые не могут летать, но прекрасно плавают. Они обитают преимущественно на южном полюсе, а также некоторых других холодных или умеренных территориях. Благодаря своему характерному внешнему виду и привычкам, пингвины стали очень популярны среди людей и часто ассоциируются с благодатью и защитой дикой природы. День распространения знаний о пингвинах – это не только возможность насладиться информацией об этих замечательных птицах, но и напоминание о необходимости охраны окружающей среды и защиты видов, которые оказываются под угрозой через человеческую деятельность.

Даты и события 20 января

1265 год – Симон де Монфор впервые собирает Палату общин Английского парламента;

1320 год – впервые в Вавеле коронуют польского короля;

1633 год – 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправляется из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции;

1661 год – Ян II Казимир придает иезуитской коллегии во Львове «достоинство академии и титул университета»;

1841 год – британцы оккупируют остров Гонконг;

1892 год – в Олбани, штат Нью-Йорк, играют первую официальную баскетбольную игру;

1918 год – в Киеве открывается всеукраинский церковный собор;

1920 год – поляки ликвидируют автономные права и самоуправления Галиции;

1921 год – Великое национальное собрание Турции принимает первую конституцию страны;

1943 год – в Главной ставке Гитлера (в Пруссии) министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп и посол Японии Хироши Ошима подписывают договор об экономическом сотрудничестве, целью которого было «объединить весь потенциал экономического пространства Европы и Восточной Азии для ведения тотальной войны»;

1942 год – на Ванзейской конференции руководители нацистской Германии определяют пути и средства «окончательного решения еврейского вопроса»;

1943 год – в Виннипеге (Канада) выходит первый номер газеты «Украинское слово»;

1945 год – в Вашингтоне происходит инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок;

1946 год– президент США Гарри Трумэн основывает Центральную разведывательную группу, впоследствии ставшую ЦРУ;

1958 год – в Лондоне появляются первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах;

1969 год – республиканец Ричард Никсон становится 37-м президентом США, сменив на этом посту бывшего вице-президента в администрации Джона Кеннеди демократа Линдона Джонсона, ставшего президентом после убийства Кеннеди в 1963;

1972 год – начинается вторая волна арестов диссидентов в Украине (первая была 1965);

1996 год – лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат становится первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером;

2001 год– по представлению прокуратуры президент Кучма освобождает от должности Юлию Тимошенко, вице-премьер-министра правительства Виктора Ющенко, обвиненную в контрабанде, основании и сокрытии доходов;

2017 год – 45-м президентом Соединенных Штатов становится Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.

Кто родился в этот день