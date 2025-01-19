Всемирный день снега

Этот день был учрежден в 2012 году Международной лыжной федерацией (FIS) с целью популяризации зимних видов спорта и активного образа жизни. Основной задачей праздника является привлечение людей к зимним активностям, таким как лыжный спорт, сноубординг или катание на санках. В этот день проводятся различные соревнования, мастер-классы и мероприятия для детей и взрослых. Всемирный день снега также акцентирует внимание на важности сохранения зимней природы для будущих поколений.

Всемирный день домашнего сыра

Это неофициальный праздник, который способствует популяризации приготовления сыра в домашних условиях. Он направлен на то, чтобы вдохновить людей на творческий подход и внедрение инноваций в процессе приготовления сыра дома. Участники этого праздника делятся рецептами, секретами и техниками приготовления сыра, от классических до экспериментальных. Этот день также подчеркивает важность использования натуральных ингредиентов и здорового питания.

Всемирный день религии

Этот праздник, учрежденный в 1950 году по инициативе представителей движения Бахаи, традиционно отмечается в третье воскресенье января. Его цель заключается в содействии гармонии и взаимопониманию между представителями различных религий. Всемирный день религии подчеркивает общие ценности всех вероисповеданий, такие как любовь, мир и поиск истины. Этот день напоминает о важности толерантности, сотрудничества и взаимного уважения в мультикультурном обществе.

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В этот день родились

1809 г. — Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, создатель жанра «новеллы ужаса».

1909 г. — Иван Клим, деятель ОУН, окружной проводник Долинщины, член Краевого Провода ОУН Срединных и Восточных Земель.

1912 г. — Ярослав Стецько, украинский политический и военный деятель, активный член ОУН, узник немецких концлагерей.

Памятные даты 19 января