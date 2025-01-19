Всемирный день снега
Этот день был учрежден в 2012 году Международной лыжной федерацией (FIS) с целью популяризации зимних видов спорта и активного образа жизни. Основной задачей праздника является привлечение людей к зимним активностям, таким как лыжный спорт, сноубординг или катание на санках. В этот день проводятся различные соревнования, мастер-классы и мероприятия для детей и взрослых. Всемирный день снега также акцентирует внимание на важности сохранения зимней природы для будущих поколений.
Всемирный день домашнего сыра
Это неофициальный праздник, который способствует популяризации приготовления сыра в домашних условиях. Он направлен на то, чтобы вдохновить людей на творческий подход и внедрение инноваций в процессе приготовления сыра дома. Участники этого праздника делятся рецептами, секретами и техниками приготовления сыра, от классических до экспериментальных. Этот день также подчеркивает важность использования натуральных ингредиентов и здорового питания.
Всемирный день религии
Этот праздник, учрежденный в 1950 году по инициативе представителей движения Бахаи, традиционно отмечается в третье воскресенье января. Его цель заключается в содействии гармонии и взаимопониманию между представителями различных религий. Всемирный день религии подчеркивает общие ценности всех вероисповеданий, такие как любовь, мир и поиск истины. Этот день напоминает о важности толерантности, сотрудничества и взаимного уважения в мультикультурном обществе.
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В этот день родились
- 1809 г. — Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, создатель жанра «новеллы ужаса».
- 1909 г. — Иван Клим, деятель ОУН, окружной проводник Долинщины, член Краевого Провода ОУН Срединных и Восточных Земель.
- 1912 г. — Ярослав Стецько, украинский политический и военный деятель, активный член ОУН, узник немецких концлагерей.
Памятные даты 19 января
- 1795 г. — Батавская революция завершилась провозглашением Батавской республики.
- 1825 г. — Эзра Деггетт и Томас Кенсетт из Нью-Йорка получили патент на способ консервирования лосося, устриц и омаров в жестяных банках.
- 1903 г. — объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс» — самого престижного велосоревнования в мире.
- 1906 г. — вышел первый номер украинского сатирического журнала «Шершень».
- 1907 г. — в журнале «Варьете» опубликованы первые рецензии на кинофильмы.
- 1915 г. — французский инженер Жорж Клод получил патент на неоновую трубку, которая стала основой для современной световой рекламы.
- 1925 г. — совместное заседание ВУАН приняло решение о создании Медицинского отдела.
- 1938 г. — компания «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
- 1946 г. — создан Союз украинцев в Великобритании, который стал главным представителем украинской диаспоры.
- 1946 г. — учрежден Международный военный трибунал для Дальнего Востока.
- 1955 г. — президент США Дуайт Эйзенхауэр разрешил трансляцию записанной пресс-конференции по телевидению.
- 1963 г. — группа The Beatles впервые выступила на телевидении.
- 1966 г. — Индира Ганди стала третьей женщиной-премьер-министром Индии.
- 1978 г. — в Германии выпущен последний автомобиль модели «Фольксваген Жук».
- 1981 г. — подписаны Алжирские соглашения, урегулировавшие кризис с захватом американских заложников в Иране.
- 2012 г. — ФБР закрыло популярный сайт для обмена файлами Megaupload.
- 2014 г. — в Киеве на улице Грушевского началось противостояние диктаторскому режиму Януковича, известное как «Крещение огнем».
- 2017 г. — в Украине официально заработало Общественное вещание — зарегистрирована Национальная общественная телерадиокомпания Украины.