Свята 20 січня

Міжнародний день прийняття

Цей день був створений, щоб підвищити поінформованість про інклюзивність, рівність та важливість прийняття людей з різними фізичними, психічними чи іншими обмеженнями. Це також нагадує необхідність створення суспільства, де кожна людина, незважаючи на свої відмінності, може бути прийнята, зрозуміла і підтримана. Міжнародний день прийняття сприяє зміцненню соціальної згуртованості, підтримці людей з обмеженими можливостями та розвитку інклюзивних практик у суспільствах по всьому світу.

День любителів сиру

Це неофіційне свято, яке відзначається щорічно 20 січня, є особливою подією для любителів сиру у всьому світі. Цей день присвячений любові та подяки до сиру у його різноманітних формах. Від вершкового бри до гострого чеддера сир був улюбленою їжею протягом століть, і цей день присвячений святкуванню його смачної різноманітності.

Нагадаємо, 19 січня відзначався Всесвітній день домашнього сиру

Сир – це не просто харчовий продукт, це культурний феномен. Близько 2000 різних видів сиру, доступних у всьому світі, свідчать про універсальність та універсальну привабливість сиру. Мистецтво сироваріння розвивалося з часом, від давніх методів зберігання молока у шлунках тварин до складних процесів, які ми бачимо сьогодні.

Найкращий спосіб відсвяткувати День любителів сиру – це, звичайно, їсти сир. Поекспериментуйте з новими сортами та смаками та не забувайте поєднувати їх з улюбленими винами або іншими акомпанементами.

Цей день також дає можливість дізнатися більше про сир, різні його сорти, їх походження та способи виготовлення. Ви також можете дослідити рецепти, в яких сир використовується інноваційним способом, додаючи нову родзинку до ваших звичних страв.

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День поширення знань про пінгвінів

Його мета – привернути увагу до пінгвінів та їх природного середовища, а також підвищити поінформованість про загрози, що виникають через зміну клімату, забруднення навколишнього середовища та інші фактори, що впливають на їхнє існування.

Пінгвіни – унікальні птахи, які не можуть літати, але чудово плавають. Вони мешкають переважно на південному полюсі, а також деяких інших холодних чи помірних територіях. Завдяки своєму характерному зовнішньому вигляду та звичкам, пінгвіни стали дуже популярними серед людей і часто асоціюються з благодаттю та захистом дикої природи. День поширення знань про пінгвінів – це не лише можливість насолодитися інформацією про цих чудових птахів, а й нагадування про необхідність охорони навколишнього середовища та захисту видів, які опиняються під загрозою людської діяльності.

Дати та події 20 січня

1265 рік – Симон де Монфор вперше збирає Палату громад Англійського парламенту;

1320 рік – вперше у Вавелі коронують польського короля;

1633 рік – 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушає з Флоренції до Риму, щоб постати перед судом інквізиції;

1661 рік – Ян II Казимир надає єзуїтській колегії у Львові «гідність академії та титул університету»;

1841 рік – британці окупують острів Гонконг;

1892 рік – в Олбані, штат Нью-Йорк, грають першу офіційну баскетбольну гру;

1918 рік – у Києві відкривається всеукраїнський церковний собор;

1920 рік – поляки ліквідують автономні права та самоврядування Галичини;

1921 рік – Великі національні збори Туреччини приймають першу конституцію країни;

1943 рік – у Головній ставці Гітлера (у Пруссії) міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп та посол Японії Хіроші Ошима підписують договір про економічне співробітництво, метою якого було «об’єднати весь потенціал економічного простору Європи та Східної Азії для ведення тотальної воєн ы»;

1942 рік – на Ванзейській конференції керівники нацистської Німеччини визначають шляхи та засоби «остаточного вирішення єврейського питання»;

1943 рік – у Вінніпезі (Канада) виходить перший номер газети «Українське слово»;

1945 рік – у Вашингтоні відбувається інавгурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін;

1946 рік – президент США Гаррі Трумен засновує Центральну розвідувальну групу, яка згодом стала ЦРУ;

1958 рік – у Лондоні з’являються перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах;

1969 рік – республіканець Річард Ніксон стає 37-м президентом США, змінивши на цій посаді колишнього віце-президента в адміністрації Джона Кеннеді демократа Ліндона Джонсона, який став президентом після вбивства Кеннеді у 1963-му;

1972 рік – починається друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965);

1996 рік – лауреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат стає першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером;

2001 рік – за поданням прокуратури президент Кучма звільняє з посади Юлію Тимошенко, віце-прем’єр-міністра уряду Віктора Ющенка, звинувачену в контрабанді, підставі та приховуванні доходів;

2017 рік – 45-м президентом Сполучених Штатів стає Дональд Трамп – найстаріший на момент першої інавгурації.

Хто народився цього дня