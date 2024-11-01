Вход в музеи Одессы временно станет бесплатным: афиша 1-3 ноября

Главным событием этих выходных станет бесплатный вход в музеи города 2 и 3 ноября. Во все! Второе не менее важное событие – литературный фестиваль, на который съедутся писатели со всей Украины. Три дня любители качественной современной литературы смогут наслаждаться встречами, чтениями, презентациями. Ну а в перерыве можно успеть на открытие выставки, концерт или дискуссию о выборах в США.
Если вы ищете события, на которые можно сходить с ребенком, то мы подготовили для вас отдельный обзор.
Что: Конференция для подростков PROМечты
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 1 ноября, 16:00
Вход по предварительной регистрации
https://www.facebook.com/share/1AcfkoE5wN/
Что: Литературный фестиваль Меридиан Одесса
Где: Троицкая, 43, МКЦ Union
Когда: 1-3 ноября
https: //odessa-life.od.ua/ru/news-uk/odesiti-zmozhut-poslukhati-virshi-vidomikh-ukrainskikh-poetiv-ta-volonteriv?fbclid=IwY2xjawGQ2ZpleHRuA2FlbQIxMQABHUmoxKwIENC6 5swzbqCCYgl96JPKKA_aem_fv4S8zNRjDvspa7H-2Q8fg
Что: Открытие выставки «Моменты жизни» Владимира Наталушка
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 2 ноября, 14:00
https://www.facebook.com/share/15NDJ1J7kh/
Что: Дискуссия «Выборы в США»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 2 ноября, 15:00
https://www.facebook.com/share/14BMaLKmEJ/
Что: Музыкально – поэтический концерт
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 2 ноября, 14:00
https://www.facebook.com/share/15UvhoK5a2/
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