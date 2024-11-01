Вход в музеи Одессы временно станет бесплатным: афиша 1-3 ноября

Если вы ищете события, на которые можно сходить с ребенком, то мы подготовили для вас отдельный обзор.



Что: Конференция для подростков PROМечты

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 1 ноября, 16:00

Вход по предварительной регистрации

https://www.facebook.com/share/1AcfkoE5wN/



Что: Литературный фестиваль Меридиан Одесса

Где: Троицкая, 43, МКЦ Union

Когда: 1-3 ноября

https: //odessa-life.od.ua/ru/news-uk/odesiti-zmozhut-poslukhati-virshi-vidomikh-ukrainskikh-poetiv-ta-volonteriv?fbclid=IwY2xjawGQ2ZpleHRuA2FlbQIxMQABHUmoxKwIENC6 5swzbqCCYgl96JPKKA_aem_fv4S8zNRjDvspa7H-2Q8fg



Что: Открытие выставки «Моменты жизни» Владимира Наталушка

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 2 ноября, 14:00

https://www.facebook.com/share/15NDJ1J7kh/



Что: Дискуссия «Выборы в США»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 2 ноября, 15:00

https://www.facebook.com/share/14BMaLKmEJ/



Что: Музыкально – поэтический концерт

Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого

Когда: 2 ноября, 14:00

https://www.facebook.com/share/15UvhoK5a2/

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