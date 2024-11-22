Маленькая история о больших сердцах: как учительница из Херсона и ее ученики приближают победу

Преподавать, помогать, ухаживать

Более шести лет Елена преподает трудовое обучение и технологии в одной из херсонских школ. Сначала она два года проводила кружковые занятия в киевской школе, а потом вместе с мужем переехала в Херсон.

— Я родом из Херсонщины. Десять лет мы с семьей жили в Киеве, но в 2011 году вернулись в Херсон. Я работаю учительницей в местном лицее. Школа за годы войны пережила немало: сначала оккупацию, а затем постоянные обстрелы, которые повредили здание. Кроме того, многие дети покинули Херсон. Лицей сейчас закрыт, а ученики продолжают обучение дистанционно, — рассказывает Елена.

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В сентябре 2022-го Елена вместе с мужем переехала в Одессу. Сейчас она является классным руководителем шестого класса, в котором 36 учеников. Большинство из них находятся за границей. Один — до сих пор находится в оккупации на левом берегу Херсонщины. Ребенок самостоятельно прорабатывает материалы и сдает контрольные.

О том, что начнется большая война, Елена, как и многие другие, не верила. Но потом Россия оккупировала Херсон. Учителя и ученики все время пытались сохранять связь, даже проводили онлайн-обучение, чтобы поддерживать детей.

— Нам рано утром позвонили друзья и сказали, что начались обстрелы. По городу стоял густой дым. Сначала была растерянность, а уже днем над Днепром летали вертолеты. Начались бои в районе Антоновского моста. Мы поняли, что оккупанты приближаются, — вспоминает страшные дни Елена.

Народное искусство спасает жизни

Елена вместе с семьей провела полтора месяца в оккупации. В течение этого времени она помогала пожилой соседке, которая почти не выходила из квартиры. В городе продукты и лекарства раскупали мгновенно. Елена вспоминает, как вместо молока людям с детьми раздавали мороженое. Самое страшное было, когда оккупанты выключили связь и интернет.

— В начале апреля нам удалось выехать из Херсона через Снигиревку. Выезжали я, муж, его родители, дочь и две собаки. Это было очень опасно. Оккупанты выставляли танки на дороги, наводили дула на автомобили и угрожали расстрелом.

Сначала семья отправилась на запад Украины, где местные помогли найти небольшой, но уютный домик в селе на Львовщине.

— Я впервые увидела украинские горы. Это было невероятно. Там начала заниматься вышивкой, хотя до этого вообще не интересовалась ею. В селе не было много занятий: выгуляли собаку, приготовили еду, убрали — и все. А дома осталась вся моя техника: швейная машина, оверлок, распошивальная машина. Забрать их было невозможно. Постоянно боялась, что россияне зайдут в нашу квартиру и будут жить там, — делится Елена.

В августе 2022 года Елена узнала о всеукраинской благотворительной команде «Швейная рота». Женщина решила присоединиться к их инициативе — шить адаптивную одежду для раненых, военных и других нуждающихся.

— По первой специальности я портниха, но шила только для себя и семьи. Как-то, ища в интернете выкройки, я случайно наткнулась на «Швейную роту». Как и многие другие, я донатила на сборы, но с учительской зарплатой сложно помогать финансово. Постоянно было ощущение, что я делаю недостаточно. Но тут подумала, что могу шить.

Так случилось, что в это время Елена стала классным руководителем пятого класса. На часах общения она рассказывала ученикам, что каждый может приближать победу, как может.

— Дети слушают и говорят мне: «А мы не можем помогать. У нас нет денег, донатят родители, а мы ничего не делаем». И я поняла, что дети действительно чувствуют себя в стороне. Они не чувствуют, что могут быть полезными.

Увидев, как к адаптивной одежде добавляют небольшие сувениры, учительница решила привлечь учеников к этому делу.

— У меня возникла идея организовать для детей комплекты для создания таких сувениров. Инструменты, материалы, все необходимое я собираю и отправляю. К сожалению, это возможно только для тех, кто находится в Украине, ведь пересылка за границу дорогая. Я записываю им видеоинструкции, показываю, как и что изготавливать.

Маленьким херсонцам понравилась эта инициатива. Сейчас благотворительным делом занимаются около 20 детей из разных классов. Руководство лицея даже выделило Елене дополнительные часы для кружковой работы, посвященные волонтерской деятельности.

Как воспитать патриота?

Волонтерство стало частью жизни Херсонского лицея. Елена вспоминает, как в начале войны ученики вместе с родителями и учителями помогали плести маскировочные сетки. Когда Херсон был в оккупации, о таких делах было опасно говорить. У многих есть родные или знакомые на фронте, а некоторые выпускники стали военными. Один из них, пограничник, погиб в первый день полномасштабного вторжения.

— Дети поддерживают и нас — учителей. Мы вместе общаемся, отвлекаемся от тревожных мыслей. Я стараюсь менять объекты труда, чтобы детям было интересно. У детей часто бывают идеи, которые порой даже лучше взрослых.

Администрация и родители помогли закупить материалы для волонтерской деятельности. Елена также хочет, чтобы дети изучали ткачество, считая, что с началом войны традиционные украинские изделия и искусство стали еще важнее.

— Если мы хотим воспитывать патриотов, детям надо показать красоту нашей традиционной культуры. Они должны видеть, что есть чем гордиться, что наша нация действительно крутая. Дети верят, что создают не просто сувениры, но и обереги.

Некоторые изделия ученики вместе с волонтерами размещали в магазинах, а собранные средства отправляли на военные сборы. А чтобы дети чувствовали себя командой, Елена сделала для них футболки с логотипом швейной семьи.

— Я вижу, как серьезно они к этому относятся. Волонтерство может влиять на здоровье ребенка, в частности, на организацию его времени и развитие. Ребенок понимает, что он делает очень полезную работу для общества. И когда у них будут спрашивать, а что ты делал во время войны? Им будет что ответить.

Елена также подчеркивает важность поддержки со стороны семьи для тех, кто занимается волонтерской деятельностью. Близкие люди готовы закрыть глаза на то, что не успел убрать или приготовить еду, а иногда даже помогают, беря на себя часть домашних обязанностей. Так же делают учителя и ученики.

Что думают о своем волонтерстве маленькие херсонцы?

Дарья, ученица 8-го класса

«Мне нравится делать поделки своими руками — это приносит удовольствие и помогает отвлечься от войны. Создавая патриотические поделки, мы передаем воинам свою благодарность и делаем свой вклад в приближение победы».

Анастасия, ученица 6-го класса

«Я всегда любила рукоделие и мечтала заниматься волонтерством. Поэтому я очень рада, что все так удачно совпало!»

Влада, ученица 8-го класса

«Я не могу оставаться в стороне, когда моя страна нуждается в помощи. Поэтому я делаю свой вклад, создавая эти маленькие символы поддержки для ВСУ. Надеюсь, это приблизит победу».

Вероника, ученица 6-го класса

«Я хочу быть полезной и хоть как-то поддержать наших защитников. Ведь поддержка очень важна для каждого человека».

Денис, ученик 6-го класса

«Мне очень важно поддерживать воинов, чтобы они продолжали защищать нашу страну и знали, что дети всегда рядом с ними».

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