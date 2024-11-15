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Церковные праздники 15 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 15 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 15 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

15 ноября в церковном календаре — день памяти святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива.

Что это за день

Гурий и Самон жили в Эдессе, что ныне является городом Шанлыурфа в Турции, в III веке, во время жестоких гонений христиан при римском императоре Диоклетиане. Эти мужественные проповедники открыто распространяли христианское учение среди жителей своего города, призывая к вере и надежде. Однако их действия вызвали гнев властей, и за проповедование веры они были арестованы и подвергнуты многочисленным пыткам. Им неоднократно предлагали отречься от Христа, но ни угрозы, ни мучения не сломили их преданности. Они сохранили верность своим убеждениям и приняли мученическую смерть.

Диакон Авив, живший в IV веке, разделил судьбу этих святых мучеников. Во времена императора Ликиния он также подвергся преследованиям за христианскую веру. Как и Гурий с Самоном, Авив не отрекся от своих взглядов и готов был вытерпеть любые испытания ради верности своим принципам. За отказ отречься от веры он был подвергнут жестоким пыткам, которые завершились сожжением заживо.

Что нельзя делать 15 ноября

  • Не следует отказывать в помощи, когда вас просят о ней.
  • Нельзя есть мясные, молочные блюда, потому что начался Рождественский пост.
  • Не стоит устраивать гуляния, петь и танцевать.

Народные приметы 15 ноября

  • смотрели, какой сегодня день: погожий, но пасмурный — к плохой погоде в мае;
  • ржут лошади — к хорошей погоде;
  • выпало и лежит много снега — к большому урожаю в следующем году;
  • порывистый ветер — до Николая (6 декабря) продержится такая погода.

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