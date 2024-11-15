Церковные праздники 15 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

15 ноября в церковном календаре — день памяти святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива.

Что это за день

Гурий и Самон жили в Эдессе, что ныне является городом Шанлыурфа в Турции, в III веке, во время жестоких гонений христиан при римском императоре Диоклетиане. Эти мужественные проповедники открыто распространяли христианское учение среди жителей своего города, призывая к вере и надежде. Однако их действия вызвали гнев властей, и за проповедование веры они были арестованы и подвергнуты многочисленным пыткам. Им неоднократно предлагали отречься от Христа, но ни угрозы, ни мучения не сломили их преданности. Они сохранили верность своим убеждениям и приняли мученическую смерть.

Диакон Авив, живший в IV веке, разделил судьбу этих святых мучеников. Во времена императора Ликиния он также подвергся преследованиям за христианскую веру. Как и Гурий с Самоном, Авив не отрекся от своих взглядов и готов был вытерпеть любые испытания ради верности своим принципам. За отказ отречься от веры он был подвергнут жестоким пыткам, которые завершились сожжением заживо.

Что нельзя делать 15 ноября

Не следует отказывать в помощи, когда вас просят о ней.

Нельзя есть мясные, молочные блюда, потому что начался Рождественский пост.

Не стоит устраивать гуляния, петь и танцевать.

Народные приметы 15 ноября

смотрели, какой сегодня день: погожий, но пасмурный — к плохой погоде в мае;

ржут лошади — к хорошей погоде;

выпало и лежит много снега — к большому урожаю в следующем году;

порывистый ветер — до Николая (6 декабря) продержится такая погода.

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