Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

По случаю годовщины боя под Крутами. Участники мероприятия возложили цветы к памятной доске отца и сына Лип.

О том, как проходило мероприятие, смотрите на обнародованных мэрией фото:

Помимо этого, сегодня в Одессе проходят акции чествования памяти Героев Крут, тематические мероприятия патриотически-воспитательного содержания.

Кто такие герои Крут

В далеком 1918 году студенты и гимназисты стали на защиту Киева от большевистского нашествия. Силы врага были в несколько раз больше (по разным данным, большевиков было от 4 до 6-7 тысяч против 300-600 украинских бойцов), но это не сломило молодых Героев. Бой продолжался несколько часов. Часть юных бойцов попала в окружение. Они вышли на станцию Круты, которая уже была захвачена красноармейцами. Около 30 юношей взяли в плен, пытали, а затем казнили.

Поединок под Крутами является примером успешной оборонительной операции – задержка украинскими воинами продвижения врага позволила заключить Брест-Литовский мир, что стало международным признанием украинской независимости.

Эта битва стала для украинского народа символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость.

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