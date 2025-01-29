Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

З нагоди річниці бою під Крутами учасники заходу поклали квіти до пам’ятної дошки батька та сина Лип.

Про те, як відбувався захід, дивіться на оприлюднених мерією фото:

Окрім цього, сьогодні в Одесі відбуваються акції вшанування пам’яті Героїв Крут, тематичні заходи патріотично-виховного змісту.

Хто такі герої Крут

У далекому 1918 році студенти та гімназисти стали на захист Києва від більшовицької навали. Сили ворога були в кілька разів більшими (за різними даними, більшовиків було від 4 до 6-7 тисяч проти 300-600 українських бійців), але це не зламало молодих Героїв. Бій тривав кілька годин. Частина юних бійців потрапила до оточення. Вони вийшли на станцію Крути, яку вже захопили червоноармійці. Близько 30 юнаків взяли в полон, катували, а потім стратили.

Поєдинок під Крутами є прикладом успішної оборонної операції – затримка українськими воїнами просування ворога дозволила укласти Брест-Литовський світ, що стало міжнародним визнанням української незалежності.

Ця битва стала для українського народу символом героїзму та самопожертви молодого покоління у боротьбі за незалежність.

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