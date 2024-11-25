В Одессе спилили огромный тополь: преступление или благое дело

Пребольно по нервам ударило сообщение о том, что древопад в Одессе 22 ноября таки нашел себе жертву. Серьезно пострадала дама: многочисленные переломы, в том числе, к огромному сожалению, и позвоночника.

Много лет прошло с той поры, когда журналистская судьба уже заставила меня сообщать о подобной беде. Тогда в Херсоне рухнувшая огромная ветка покалечила только вот вышедшую во взрослую жизнь после окончания школы-интерната девчушку. Перелом позвоночника, и во взрослую жизнь сирота не вошла, а въехала — на инвалидной коляске…

Годы прошли, медицина выросла, и будем надеяться, что пострадавшая 22 ноября одесситка заплатит не столь высокую цену за то, что оказалась не в то время не в том месте. Всего, по уточненным сообщениям коммунальщиков, за два ветренных дня в Одессе «заземлилось» 19 деревьев и крупных веток. К счастью, о пострадавших больше не сообщалось.

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А давайте-ка проанализируем эти фото, сделанные мною на одном и том же месте с промежутком порядка полугода. Один из этих двух огромных тополей коммунальщики весной заподозрили в склонности к падению из-за того, что он стал «копировать» Пизанскую башню.

Его подвергли серьезной обрезке, уменьшив тем самым вес и парусность, т.е. склонность к падению. Казалось бы, сделано — и с плеч долой. Но нет, у кого-то (честь ему и хвала) нашлось «масло в голове» , чтобы доковыряться до глубины глубин — было обнаружено, что середина ствола — это сплошная гниль, и надежды на неё нет.

Снаружи эта «мина замедленного действия» не просматривалась: я там частенько бываю у бювета, глазею по сторонам. Короче, тополь, как гнилой зуб, осенью удалили — и слава Богу.

Конечно, имеет право на существование вопрос, а нельзя ли было сразу заподозрить и выявить эту внутреннюю труху, а не тратить немалые деньги на обрезку? Не мне об этом судить: как говорил один из «ильфо-петровских» героев, «мы в гимназиях не обучались». А вот если кто-то из профильных специалистов захочет высказать мнение по этому вопросу, — милости просим.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон- Одесса

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