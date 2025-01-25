Что празднуют 25 января

День наблюдения за погодой

Этот день посвящен наблюдению за природными явлениями и изменениями в окружающей среде. Он напоминает о важности понимания погодных условий и их влияния на нашу жизнь. Также акцентируется внимание на необходимости изучения климата и сохранения окружающей среды.

День противоположностей

Этот день направлен на изучение и осознание противоположностей в нашей жизни, таких как день и ночь, добро и зло, тепло и холод. Он напоминает о том, что контрасты делают жизнь более интересной и побуждают к размышлениям над гармонией между различными аспектами бытия.

День противоречивой одежды

Этот день поощряет творческое самовыражение через нетипичные или неожиданные сочетания в гардеробе. Он позволяет людям экспериментировать со стилем, не боясь выглядеть нестандартно, и подчеркивает важность индивидуальности в моде.

Именины 25 января

Какие сегодня именины: Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр.

Кто из известных людей родился 25 января

1931 год: украинский актер Виктор Цимбалист;

1978 год: украинский государственный деятель и шоумен, шестой Президент Украины Владимир Зеленский;

1985 год: украинская певица Тина Кароль.

Памятные даты 25 января

1491 год: происходит битва под Заславом с татарами;

1648 год: Богдан Хмельницкий с казацким отрядом захватывает Никитинскую Сечь, где вскоре его избирают гетманом Войска Запорожского. Начало Хмельниччины;

1858 год: марш Мендельсона звучит на свадьбе английской принцессы Виктории с кронпринцем Пруссии Фридрихом, после чего становится популярным как свадебный марш;

1895 год: происходит первый международный матч по хоккею на траве;

1919 год: в Нью-Йорке открывают самый большой отель в мире — «Пенсильвания» (на 2200 номеров);

1924 год: во французском альпийском городке Шамони стартуют первые зимние Олимпийские игры, в которых принимают участие спортсмены из 18 стран;

1945 год: Гранд Рапидс в Мичигане становится первым городом, который начал фторирование питьевой воды для профилактики кариеса;

1949 год: в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, проходит первая церемония вручения телевизионных наград «Эмми»;

1955 год: ученые Колумбийского университета создают ядерные часы, которые показывают время с погрешностью 1 секунда в 300 лет;

1965 год: Иосифа Слепого, отсидевшего 18 лет в советских лагерях, рукополагают в Ватикане кардиналом и назначают главой УГКЦ;

1971 год: итальянская левотеррористическая организация «Красные бригады» проводит первую заметную акцию, устроив взрывы на заводе Pirelli в Лаинате;

1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с Египтом;

1993 год: на орбитальной станции «Мир» проходит первая в мире художественная выставка работ Игоря Подольчака;

2008 год: мировая премьера фильма украинского режиссера Игоря Подольчака «Las Meninas» в конкурсе Роттердамского Международного Кинофестиваля.

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