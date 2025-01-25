Що святкують 25 січня

День спостереження за погодою

Цей день присвячений спостереженню за природними явищами та змінами у навколишньому середовищі. Він нагадує про важливість розуміння погодних умов і їх впливу на наше життя. Також акцентується увага на необхідності вивчення клімату та збереження довкілля.

День протилежностей

Цей день спрямований на вивчення та усвідомлення протилежностей у нашому житті, таких як день і ніч, добро і зло, тепло і холод. Він нагадує про те, що контрасти роблять життя більш цікавим і спонукають до роздумів над гармонією між різними аспектами буття.

День суперечливого одягу

Цей день заохочує до творчого самовираження через нетипові чи несподівані поєднання у гардеробі. Він дозволяє людям експериментувати зі стилем, не боячись виглядати нестандартно, та підкреслює важливість індивідуальності в моді.

Іменини 25 січня

Які сьогодні іменини: Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.

Хто з відомих людей народився 25 січня

1931 рік: український актор Віктор Цимбаліст;

1978 рік: український державний діяч та шоумен, шостий Президент України Володимир Зеленський;

1985 рік: українська співачка Тіна Кароль.

Пам’ятні дати 25 січня

1491 рік: відбувається битва під Заславом з татарами;

1648 рік: Богдан Хмельницький із козацьким загоном захоплює Микитинську Січ, де невдовзі його обирають гетьманом Війська Запорозького. Початок Хмельниччини;

1858 рік: марш Мендельсона лунає на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, після чого стає популярним як весільний марш;

1895 рік: відбувається перший міжнародний матч з хокею на траві;

1919 рік: у Нью-Йорку відкривають найбільший готель у світі — «Пенсильванія» (на 2200 номерів);

1924 рік: у французькому альпійському містечку Шамоні стартують перші зимові Олімпійські ігри, в яких беруть участь спортсмени з 18 країн;

1945 рік: Гранд Рапідс у Мічиґані стає першим містом, яке почало фторування питної води для профілактики карієсу;

1949 рік: у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбувається перша церемонія вручення телевізійних нагород «Еммі»;

1955 рік: вчені Колумбійського університету створюють ядерний годинник, який показує час із похибкою 1 секунда на 300 років;

1965 рік: Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвячують у Ватикані кардиналом і призначають головою УГКЦ;

1971 рік: італійська лівотерористична організація «Червоні бригади» проводить першу помітну акцію, влаштувавши вибухи на заводі Pirelli в Лаїнате;

1992 рік: Україна встановлює дипломатичні відносини з Єгиптом;

1993 рік: на орбітальній станції «Мир» проходить перша у світі художня виставка робіт Ігоря Подольчака;

2008 рік: світова прем’єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака «Las Meninas» у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

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