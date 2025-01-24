А еще, вас приглашают на экскурсию в музей электротранспорта, где вы сможете узнать об истории одесского трамвая и после которой вы по другому посмотрите на этот вид транспорта. Обязательно сходите туда вместе с детьми, как и на другие события, где детям будет интересно и полезно.
Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться. Хороших и плодотворных вам выходных.
Благотворительный фестиваль Зимняя сказка
Где: Парк Марка Твена
Когда: 26 января, 12:00 — 17:00
Что: Открытие экспозиции «Молодая надежда Одессы»
Где: Европейская, 67, Арт — пространство
Когда: 24 января, 13:00
Что: Лекция Вадима Чепиженко «(Не) Киевская Русь»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 24 января, 15:30
Что: Загадочные баски — кто они?
Где: Преображенская, 35-а, б-ка N1
Когда: 24 января, 16:00
Что: «ЛЕГЕНДЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ОДЕССЫ». НИКОЛАЙ ВОЛКОВ
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 24 января, 18:00
Благотворительный взнос
Что: Экскурсия в музей электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
Когда: 25 января, 12:00
Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Что: Субботняя встреча в Черноморце
Где: парк Шевченко, стадион Черноморец, центральный вход, 2 этаж
Когда: 25 января, 13:00
Что: Презентация поэтического сборника БОСХ
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 25 января, 15:30
Что: