А еще, вас приглашают на экскурсию в музей электротранспорта, где вы сможете узнать об истории одесского трамвая и после которой вы по другому посмотрите на этот вид транспорта. Обязательно сходите туда вместе с детьми, как и на другие события, где детям будет интересно и полезно.

Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться. Хороших и плодотворных вам выходных.

Благотворительный фестиваль Зимняя сказка

Где: Парк Марка Твена

Когда: 26 января, 12:00 — 17:00

Что: Открытие экспозиции «Молодая надежда Одессы»

Где: Европейская, 67, Арт — пространство

Когда: 24 января, 13:00



Что: Лекция Вадима Чепиженко «(Не) Киевская Русь»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 24 января, 15:30



Что: Загадочные баски — кто они?

Где: Преображенская, 35-а, б-ка N1

Когда: 24 января, 16:00



Что: «ЛЕГЕНДЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ОДЕССЫ». НИКОЛАЙ ВОЛКОВ

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 24 января, 18:00

Благотворительный взнос



Что: Экскурсия в музей электротранспорта

Где: Алексеевская площадь, 21, Депо

Когда: 25 января, 12:00

Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886



Что: Субботняя встреча в Черноморце

Где: парк Шевченко, стадион Черноморец, центральный вход, 2 этаж

Когда: 25 января, 13:00



Что: Презентация поэтического сборника БОСХ

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 25 января, 15:30

Что:





